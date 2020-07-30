Під Києвом водій не пропустив "швидку" і відразу ж за це поплатився (відео)

В Ірпені під Києвом водія настигнула моментальна розплата за те, що він не пропустив швидку з сиренами. Причому розплачуватися водієві легковика марки Hyundai довелося в буквальному сенсі цього слова.

Річ у тому, що патрульна поліція з 29 по 31 липня проводить по всій території України спецакцію "Увага! Спецсигнал!". І тих водіїв, які не пропускають карети швидкої медичної допомоги, з ввімкненими проблисковими маячками та сиреною, відразу ж штрафують.

"На жаль, не завжди водії правильно реагують, коли пожежна машина, швидка або поліція поспішають на черговий виклик", - йдеться на сторінці Facebook Патрульної поліції Київської області.

Один з таких інцидентів стався на вулиці Соборна у місті Ірпінь. 41-річний водій Hyundai Accent не тільки не поступився дорогою швидкій, але ще й розмовляв у цей момент по мобільному телефону.

Так що патрульна поліція, авто якої їхало відразу ж за швидкою, змогла виписати йому штраф, та ще й не один.

Водій розплатився за те, що не пропустив швидку (відео: facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

"Від патрульних чоловік отримав відповідні адміністративні матеріали. Порушник пообіцяв надалі ніколи не допускати подібного і завжди надавати дорогу. Не будьте байдужими, пропускайте спецтранспорт та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Від цього залежить чиєсь життя!" - резюмували "копи".

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