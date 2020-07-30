Под Киевом водитель не пропустил скорую и сразу же за это поплатился (видео)

В Ирпене под Киевом водителя настигла моментальная расплата за то, что он не пропустил скорую с сиренами. Причем расплачиваться водителю легковушки марки Hyundai пришлось в буквальном смысле этого слова.

Дело в том, что патрульная полиция с 29 по 31 июля проводит по всей территории Украины спецакцию "Внимание! Спецсигнал!". И тех водителей, которые не пропускают кареты скорой медицинской помощи, с включенными проблесковыми маячками и сиреной, сразу же штрафуют.

"К сожалению, не всегда водители правильно реагируют, когда пожарная машина, скорая или полиция спешат на очередной вызов", - говорится на странице Facebook Патрульной полиции Киевской области.

Один из таких инцидентов произошел на улице Соборная в городе Ирпень. 41-летний водитель Hyundai Accent не только не уступил дорогу скорой, но еще и разговаривал в этот момент по мобильному телефону.

Так что патрульная полиция, авто которой ехало сразу же за скорой, смогла выписать ему штраф, да еще и не один.

Водитель расплатился за то, что не пропустил скорую (видео: facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

"От патрульных мужчина получил соответствующие административные материалы. Нарушитель пообещал впредь никогда не допускать подобного и всегда предоставлять дорогу. Не будьте равнодушными, пропускайте спецтранспорт и соблюдайте правила дорожного движения. От этого зависит чья-то жизнь!" - резюмировали "копы".

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