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Під Києвом водій насмерть збив сестер-близнюків: відео наїзду

STYLERЖиття    09.10.2019 - 20:39
Під Києвом водій насмерть збив сестер-близнюків: відео наїзду
ДТП під Києвом (фото: колаж РБК-Україна)

Автомобіль на великій швидкості збив двох жінок у Броварському районі

У селі Требухів Київської області сталася жахлива трагедія. Коли дві сестри-близнюки намагалися в недозволеному місці перейти дорогу їх на великій швидкості збив автомобіль Audi.

Від потужного удару жінок відкинуло на нескосколько метрів. Це чітко видно на відео, яке з'явилося в мережі. Удар був такої сили, що, на жаль, шансів на життя у жінок не було.

Жінки йшли від магазину і зупинилися на середині дороги, пропускаючи автомобіль, але в цей час водій Audi на великій швидкості збив їх. При цьому він так і не встиг загальмувати.

Під Києвом водій насмерть збив сестер-близнюків: відео наїзду

ДТП під Києвом (фото: kv.npu.gov.ua)

Відео наїзду можна подивитися тут.

Інцидент стався в темний час доби. Сестри померли на місці ще до приїзду карети швидкої допомоги.

Під Києвом водій насмерть збив сестер-близнюків: відео наїзду

ДТП під Києвом (фото: kv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що відео наїзду на відомого діджея шокувало мережу. Багато хто вважає, що цей наїзд був неспроста. Водій авто збив мотоцикл, який застряг під переднім колесом машини.

При цьому водій не намагався пригальмувати і протягнув музиканта кілька десятків метрів по асфальту. Чоловік не зміг перенести такі травми і помер в лікарні.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві сміттєвоз розчавив людину біля Рагсу. Смертельне ДТП сталося на бульварі Верховної Ради.

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