Под Киевом водитель насмерть сбил сестер-близнецов: видео наезда

ДТП под Киевом (фото: коллаж РБК-Украина)

Автомобиль на большой скорости сбил двух женщин в Броварском районе

В селе Требухов Киевской области произошла ужасная трагедия. Когда две сестры-близнецы пытались в неположенном месте перейти дорогу их на большой скорости сбил автомобиль Audi.

От мощного удара женщин отбросило на нескосколько метров. Это отчетливо видно на видео, которое появилось в сети. Удар был такой силы, что, к сожалению, шансов на жизнь у женщин не было.

Женщины шли от магазина и остановились на середине дороги, пропуская автомобиль, но в это время водитель Audi на большой скорости сбил их. При этом он так и не успел затормозить.

ДТП под Киевом (фото: kv.npu.gov.ua)

Видео наезда можно посомтреть здесь.

Инцидент произошел в темное время суток. Сестры скончались на месте еще до приезда кареты скорой помощи.

ДТП под Киевом (фото: kv.npu.gov.ua)

Напомним, что видео наезда на известного диджея шокировало сеть. Многие считают, что этот наезд был неспроста. Водитель авто сбил мотоцикл, который застрял под передним колесом машины.

При этом водитель не пытался притормозить и протащил музыканта несколько десятков метров по асфальту. Мужчина не смог перенести такие травмы и скончался в больнице.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве мусоровоз раздавил человека около ЗАГСа. Смертельное ДТП произошло на бульваре Верховной Рады.