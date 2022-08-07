Під Києвом священик Московського патріархату з озброєною охороною погрожував голові селища

Сам інцидент стався вчора, 6 серпня, близько третьої години дня на території Спортцентру - в будинок чиновника "увірвався московський піп Георгій Юрчук у супроводі воєнізованої охорони "Титан". Погрожуючи зброєю, примушували до "мирного вирішення" релігійного питання".

Луцков опублікував в мережі фото з місця інциденту, на яких видно священик і чоловіки в камуфляжній формі з вогнепальною зброєю.

"Друзі, сьогодні я отримав черговий доказ того, що так звана УПЦ є нічим іншим, як останнім надійним прихистком "русского мира" в нашій державі в цілому і в нашій громаді, зокрема", - йдеться в публікації.

Луцков наголошує, що не боїться погроз і залякувань, при цьому подібну ситуацію називає неприйнятною. Задля уникнення повторень таких нападок, глава селищної ради вирішив "звернутися у відповідні органи для притягнення до відповідальності винних".

фото: facebook.com/volodimyr.lutskov

У чому причина погроз з боку священика

Як розповів Луцков, жителі селища не хочуть, щоб парафія відносилася до церкви московського патріархату, і кілька разів зверталися до влади ОТГ з цього питання.

"Після прийняття рішення 25 чергової сесії, яка відбулася 4 серпня 2022 року "Про звернення депутатів Пісківської селищної ради восьмого скликання до вірян і духовенства УПЦ" я впевнений у позиції депутатів громади. Ми всі єдині в прагненні позбутися цієї нечисті на нашій землі!" - пише глава селищної ради.

Сам священик Юрчук в коментарях під постом заявляє, що нікому не погрожував, і стверджує, що місцева влада нібито хоче силою перевести громаду в ПЦУ, а ті самі озброєні охоронці "Титан" - це парафіяни, які "захищають церкву від рейдерства".

фото: facebook.com/volodimyr.lutskov