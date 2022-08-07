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Под Киевом священник Московского патриархата с вооруженной охраной угрожал главе сельсовета

Фото: священник УПЦ МП с вооруженными охранниками хотел "порешать" религиозный вопрос с властями Песковки (facebook.com/volodimyr.lutskov)
Автор: Владимир Костырин

Под Киевом в пгт Песковка Бучанского района священник УПЦ Московского патриархата в сопровождении вооруженной военизированной охраны "Титан" угрожал поселковому председателю, заставляя решить "религиозный вопрос".

О случае рассказал сам глава поселковой объединенной территориальной громады Владимир Луцков в своем Facebook.

Сам инцидент произошел вчера, 6 августа, около трех часов дня на территории Спортцентра - в дом чиновника "ворвался московский поп Георгий Юрчук в сопровождении военнизированной охраны "Титан". Угрожая оружием, принуждали к "мирному решению" религиозного вопроса".

Луцков опубликовал в сети фото с места инцидента, на которых виден священник и мужчины в камуфляжной форме с огнестрельным оружием.

"Друзья, сегодня я получил очередное доказательство того, что так называемая УПЦ является ничем иным, как последним надежным прибежищем "русского мира" в нашем государстве в целом и в нашем обществе, в частности", - говорится в публикации.

Луцков подчеркивает, что не боится угроз и запугиваний, при этом подобную ситуацию называет неприемлемой. Во избежания повторений таких нападок, глава поссовета решил "обратиться в соответствующие органы для привлечения к ответственности виновных".

фото: facebook.com/volodimyr.lutskov

В чем причина угроз со стороны священника

Как рассказал Луцков, жители поселка не хотят, чтобы парафия относилась к церкви московского патриархата, и не единожды обращались к властям ОТГ по этому вопросу.

"После принятия решения 25 очередной сессии, которая состоялась 4 августа 2022 года "Об обращении депутатов Песковского поселкового совета восьмого созыва к верующим и духовенству УПЦ" я уверен в позиции депутатов общества. Мы все едины в стремлении избавиться от этой нечисти на нашей земле!" - пишет глава поссовета.

Сам священник Юрчук в комментариях под постом заявляет, что никому не угрожал, и утверждает, что местные власти якобы хотят силой перевести общину в ПЦУ, а те самые вооруженные охранники "Титан" - это прихожане, которые "защищают церковь от рейдерства".

фото: facebook.com/volodimyr.lutskov

Как сообщалось, ранее в июле под Винницей на похоронах погибшего бойца священник УПЦ МП избил крестом отца ПЦУ.

Напомним, по данным соцопроса КМИС, проведенного в июле, количество сторонников УПЦ МП за последний год упало с 18 до 4%, а доля тех, кто идентифицирует себя с ПЦУ, выросла за год с 42% до 54%.

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