Під Києвом врятували єнота Кирюшу, який заліз на 12-метрове дерево: як це було (фото)

Під Києвом єнот видерся на аварійне дерево і влаштувався на гілках на висоті близько 12 метрів, ризикуючи зірватися вниз. Тварину в складній ситуації помітили перехожі, які звернулися до рятувальників.
Про це 24 березня передали на Facebook-сторінці Команди порятунку тварин.
Звір вирішив собі "звити гніздо" на старому, треснутом дереві в селі Гора.
Повертати єнота на землю вирушила Добровільна пожежна команда "Штурм", а також черговий екіпаж команди рятувальників тварин.
Ситуація була не проста, позаяк дерево було не тільки аварійним, але і мало досить тонкий стовп.
Зняти єнота традиційними методами було неможливо, адже дерево ледве трималося і могло зламатися в будь-який момент від навантаження.
Тому була проведена справжня спецоперація: за допомогою триколінної драбини рятувальник піднявся на дерево, підстрахував його мотузкою, і почав поступово надпилювати.
Після того як надпиляне дерево опустилося на висоту близько 4 метрів, єнот зістрибнув на землю... і тут рятувальники зіткнулися з іншою складністю - потрібно було зловити в'юнкого звірка і помістити в кошик-переноску.
Під Києвом єнот заліз на аварійне високе дерево - тварину знімали рятувальники (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)
Як зізнаються зоозахисники, впоралися з таким завданням вони з трудом, адже "по зубастості цей звір не поступається собаці, а по спритності - коту".
Закінчилося все благополучно, і єнота доставили до Притулку для диких тварин, де згодом передали господарям, які знайшлися. Пізніше в коментарях до публікації уточнили, що єнота-втікача звуть Кирюша, і він живе в селі Щасливе.
Під Києвом рятувальники зняли єнота з аварійного дерева (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)
Раніше повідомлялося, що нещодавно в Києві всю ніч рятували екзотичного їжака, який застряг в батареї.
Нагадаємо також, що близько тижня тому Кривим Рогом розгулював страус, який налякав водіїв і розсмішив мережу.