Під Києвом батьки залишили в авто 8-річну дочку: чоловік забрався в салон і пограбував дитину
У середу, 11 серпня, у Вишневому Київської області батьки залишили свою 8-річну дочку в машині і пішли додому забрати речі. У цей момент чоловік скористався ситуацією, змусив дитину відкрити авто і вирвав з рук дівчинки мобільний телефон.
Про це розповів начальник поліції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці в Facebook.
"Уже постфактум перелякані батьки спробували допомогти ситуації. На щастя, на сусідній вулиці знаходилися співробітники карного розшуку поліції Київщини, які на гарячому затримали грабіжника", - йдеться в повідомленні.
Грабіжником виявився 54-річний уродженець Горлівки. Чоловік працював в околицях Вишневого на будівництві, а у вільний час займався злочинною діяльністю.
У ситуації з дівчинкою він просто скористався моментом. Злочинець помітив, що вона залишилася одна в авто. Дівчинка перебуває в шоковому стані. Злочинця заарештували і повідомили про підозру.
"Ми ж всі розуміємо, що в цій ситуації лиходій міг зробити з дитиною що завгодно. Вкотре звертаюся до батьків! Не залишайте малолітніх дітей без нагляду, тим більше з цінними речами. Ситуації, коли діти залишаються в салоні авто самі, взагалі неприпустимі ", - додав Нєбитов.
Нагадаємо, у Львові чоловік викликав "копів" через відмову дружини в близькості.
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