Під Києвом батьки залишили в авто 8-річну дочку: чоловік забрався в салон і пограбував дитину

У середу, 11 серпня, у Вишневому Київської області батьки залишили свою 8-річну дочку в машині і пішли додому забрати речі. У цей момент чоловік скористався ситуацією, змусив дитину відкрити авто і вирвав з рук дівчинки мобільний телефон.

Про це розповів начальник поліції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці в Facebook .

"Уже постфактум перелякані батьки спробували допомогти ситуації. На щастя, на сусідній вулиці знаходилися співробітники карного розшуку поліції Київщини, які на гарячому затримали грабіжника", - йдеться в повідомленні.

Грабіжником виявився 54-річний уродженець Горлівки. Чоловік працював в околицях Вишневого на будівництві, а у вільний час займався злочинною діяльністю.

У ситуації з дівчинкою він просто скористався моментом. Злочинець помітив, що вона залишилася одна в авто. Дівчинка перебуває в шоковому стані. Злочинця заарештували і повідомили про підозру.

"Ми ж всі розуміємо, що в цій ситуації лиходій міг зробити з дитиною що завгодно. Вкотре звертаюся до батьків! Не залишайте малолітніх дітей без нагляду, тим більше з цінними речами. Ситуації, коли діти залишаються в салоні авто самі, взагалі неприпустимі ", - додав Нєбитов.