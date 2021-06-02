Під Києвом річка перетворилася на коричневу рідину з мертвою рибою: фото екокатастрофи

Після звернення громадян рибпатруль прибув на перевірку, і нарахував близько 300 мертвої плітки.

За словами старости села Недра, вода в річці забарвилася на коричневий ввечері 30 травня, і на наступний ранок стала масово гинути риба.

Інспектори взяли на аналіз проби води в трьох місцях і зразки загиблої плітки, щоб після лабораторних досліджень з'ясувати причини події.

Також у службі поінформували, що за фактом ситуації готуються листи до Державної екологічної інспекції, Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, Київської ОДА та Держрибагентства для відповідного реагування.

У Київському рибоохоронному патрулі нагадали, що відповідно до ч. 2 ст. 242 Кримінального кодексу за порушення правил охорони водних об'єктів, що спричинили масову загибель риби, загрожує до 5 років ув'язнення.

Також інспектори закликали громадян у разі виявлення замору риби терміново телефонувати на "гарячу лінію" за телефоном: (099) 341-73-18.

Під Києвом у річці Недра стався мор риби, і вода стала коричневого кольору (фото: facebook.com/KyivFishPatrol)