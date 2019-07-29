Під Києвом п'яний водій на "чудо-транспорті" влаштував перегони з копами (фото)

Фото: Водія саморобного трактора затримали копи (patrol.police.gov.ua)

Трактор порушував правила дорожнього руху

Під Києвом патрульні затримали п'яного водія на саморобному тракторі, який порушував правила дорожнього руху. ДТП сталося в селі Соснове Переясла-Хмельницького району. Увагу копів привернув диво-транспорт, за яким водій ігнорував сигнали патрульних. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Патрульні почали погоню за правопорушником і продовжували вимагати зупинитися з допомогою світлозвукової сигналізації і гучномовця. Проте водій зупинився тільки у дворі будинку. Виявилося, що він перебуває в стані сильного алкогольного сп'яніння.

Коли водій побачив копів, він почав лаятися матом і спробував врятуватися втечею. Тому інспекторам довелося застосували наручники.

Фото: Власник диво-транспорту (patrol.police.gov.ua)

На транспортний засіб місцевий житель жодних документів не надав. А на запитання інспекторів, звідки взявся диво-трактор, не захотів відповідати.

Правопорушника правоохоронці доставили в місцевий відділ поліції для подальшого встановлення всіх обставин.

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