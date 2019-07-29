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Под Киевом пьяный водитель на "чудо-транспорте" устроил погоню с копами (фото)

STYLERЖизнь    29.07.2019 - 15:45
Под Киевом пьяный водитель на "чудо-транспорте" устроил погоню с копами (фото)
Фото: Водителя самодельного трактора задержали копы (patrol.police.gov.ua)

Трактор нарушал правила дорожного движения

Под Киевом патрульные задержали пьяного водителя на самодельном тракторе, который нарушал правила дорожного движения. ДТП произошло в селе Сосновое Переясла-Хмельницкого района. Внимание копов привлек чудо-транспорт, за которым водитель игнорировал сигналы патрульных. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Патрульные начали погоню за правонарушителем и продолжали требовать остановиться с помощью светозвуковой сигнализации и громкоговорителя. Однако водитель остановился только во дворе дома. Оказалось, что он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Когда водитель увидел копов, он начал ругаться матом и попытался спастись бегством. Поэтому инспекторам пришлось применили наручники. 

Под Киевом пьяный водитель на &quot;чудо-транспорте&quot; устроил погоню с копами (фото)Фото: Владелец чудо-транспорта (patrol.police.gov.ua)

На транспортное средство местный житель никаких документов не предоставил. А на вопрос инспекторов, откуда взялся чудо-трактор, не захотел отвечать.

Правонарушителя правоохранители доставили в местный отдел полиции для дальнейшего установления всех обстоятельств.

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