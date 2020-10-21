Під Києвом викрали доньку телеведучої заради викупу: мама дівчинки записала відео

Під Києвом бандити вирішили викрасти 6-річну доньку блогерки та телеведучої з метою викупу - за дитину зловмисники збиралися отримати 200 тисяч доларів США. Також стало відомо, у кого саме намагалися викрасти малечу.

Підозрюваних 21 жовтня вже затримали. Про це передали в прес-службі Національної поліції.

Було встановлено, що викрадачі ретельно готувалися до скоєння злочину й орендували будинок, в якому збиралися тримати дівчинку. Однак "копи" отримали інформацію про підготовку викрадення і з'ясували, що ті підшукують виконавця.

Правоохоронці, щоб зловити зловмисників, вирішили провести спецоперацію та інсценувати викрадення, повідомивши про це батькам дитини. У результаті в селі Білогородка поліцейські затримали членів угруповання під час отримання грошей.

Як розповіли в Офісі генпрокурора, сьогодні на території Києво-Святошинського району Київської області учасники організованої групи викрали шестирічну дочку блогера і ведучої одного з українських телеканалів.

"Вчинення злочину відбувалося під контролем правоохоронців. Під час передачі 150 тисяч доларів США, особи, причетні до викрадення, затримані в порядку ст. 208 КПК України. Дитину повернули батькам", - йдеться в повідомленні.

В операції по затриманню злочинців брали участь співробітники Департаменту стратегічних розслідувань, Головного слідчого управління НПУ та Офісу генпрокурора.

Крім того, злочинці також планували розбійний напад на один з конвертаційних центрів.

Виявилося, що бандити хотіли викрасти дочку 31-річної блогерші Олени Лоран (Олена Дюрцька). Дівчинку звати Габріела. Про це розповіла сама ведуча на інтернет-телебаченні SEE.UA у своєму Instagram.

Також жінка опублікувала відео, в якому прокоментувала гучну справа про викрадення. Подивитися звернення можна за цим посиланням.

Зараз за місцем проживання фігурантів проходять обшуки. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 год. 3 ст. 146 (підготовка до викрадення людини) та ч. 1 ст. 14 год 4 ст. 187 (підготовка до розбійного нападу) КК. Досудове розслідування триває.

Під Києвом бандити вирішили викрасти доньку блогерки заради викупу (фото: npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що у вересні у Києві невідомий викрав дівчину і влаштував нічні перегони з поліцією.

Нагадаємо також, що перед цим у Борисполі негідник викрав дочку жінки, поки вона платила за бензин на автозаправній станції. Злочинець викрав 4-річну дівчинку, посадив її в машину і зник. На щастя, зловмисника вдалося відшукати та звільнити дитину.