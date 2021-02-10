Під Києвом утворився нескінченний затор із авто: з'явилося відео

На Одеській трасі утворився величезний затор з великогабаритних автомобілів, які рухаються в бік столиці.
Відео з колапсом, викликаних негодою, з'явилося в Facebook Київ Оперативний.
"Нескінченний потік фур на Одеській трасі, які спрямовуються у бік Києва", - йдеться в повідомленні.
На кадрах видно, що вантажні авто зайняли одну зі смуг траси у напрямку столиці.
Величезний затор з фур на Одеській трасі (відео: facebook.com/KyivOperativ)
В коментарях українці висловлюють свою думку про ситуацію на в'їзді в столицю. Ось що пишуть користувачі:
Зазначимо, що 8-9 у Києві через снігопади обмежено в'їзд великогабаритного транспорту. Такі заходи столична влада зробила, щоб уникнути транспортного колапсу.
Раніше ми писали, що такий же затор утворився через негоду на Житомирській трасі у напрямку столиці.
Також синоптики розповіли, коли в Україні закінчаться сніг та хуртовини, на зміну яким прийдуть сильні морози.