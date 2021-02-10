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Під Києвом утворився нескінченний затор із авто: з'явилося відео

Автор: Світлана Мащенко

На Одеській трасі утворився величезний затор з великогабаритних автомобілів, які рухаються в бік столиці.

Відео з колапсом, викликаних негодою, з'явилося в Facebook Київ Оперативний.

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"Нескінченний потік фур на Одеській трасі, які спрямовуються у бік Києва", - йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, що вантажні авто зайняли одну зі смуг траси у напрямку столиці.

Величезний затор з фур на Одеській трасі (відео: facebook.com/KyivOperativ)

В коментарях українці висловлюють свою думку про ситуацію на в'їзді в столицю. Ось що пишуть користувачі:

  • Вони вчора з ранку стоять там, їх не пускають.
  • Вже якось насторожує, їх така кількість, щоб то не був гумконвой...
  • Який потік? Вони стоять припарковані. Їх не пропускають місто.
  • Просто окружна дорога не пріоритетне будівництво, є видно місця, де можна швидше грошей накрасти.

Зазначимо, що 8-9 у Києві через снігопади обмежено в'їзд великогабаритного транспорту. Такі заходи столична влада зробила, щоб уникнути транспортного колапсу.

Раніше ми писали, що такий же затор утворився через негоду на Житомирській трасі у напрямку столиці.

Також синоптики розповіли, коли в Україні закінчаться сніг та хуртовини, на зміну яким прийдуть сильні морози.

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