UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Под Киевом образовался бесконечный затор из авто: появилось видео

Автор: Светлана Мащенко

На Одесской трассе образовался огромный затор из крупногабаритных автомобилей, которые движутся в сторону столицы.

Видео с коллапсом, вызванным непогодой, появилось в Facebook Киев Оперативный.

Популярные новости
Изюм может сильно навредить: кому нельзя его есть категорически 06 февраля 2021
Самый полезный напиток для здоровья и долголетия: он есть в каждом доме 07 февраля 2021
Продукты, которые не стоит покупать в супермаркете: это сохранит деньги и здоровье 07 февраля 2021
Все сделал правильно: Макаревич сделал заявление о Путине 06 февраля 2021
Звезда фильмов "Афоня" и "Мимино" Леонид Куравлев исчез в России 08 февраля 2021
Какие будут зарплаты в Украине и курс доллара до 2024 года: прогноз правительства 06 февраля 2021
На языке Терешковой и Будды: о чем сейчас пишет скандальная педагог Бильченко 08 февраля 2021
В сети появились фото VIP-камеры Лукьяновского СИЗО: как живут преступники 07 февраля 2021
Весна в Украине станет экстремальной: климатологи ошеломили прогнозами 08 февраля 2021
Названы самые надежные кроссоверы с пробегом: украинцы покупают их чаще всего 07 февраля 2021

"Бесконечный поток фур на Одесской трассе, которые направляются в сторону Киева", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что грузовые авто заняли одну из полос трассы в направлении столицы.

Огромный затор из фур на Одесской трассе (видео: facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях украинцы высказывают свое мнение о ситуации на въезде в столицу. Вот что пишут пользователи:

  • Они вчера с утра стоят там, их не пускают.
  • Вже якось насторожує, їх така кількість, щоб то не був гумконвой...
  • Какой поток? Они запаркованные стоят. Их не пропускают в город.
  • Просто окружная дорога не приоритетная стройка, есть видно места, где можно побыстрее денег наворовать.

Отметим, что 8-9 в Киеве из-за снегопадов был ограничен въезд крупногабаритного транспорта. Такие меры столичные власти предприняли, чтобы избежать транспортного коллапса.

Ранее мы писали, что такой же затор образовался из-за непогоды на Житомирской трассе в направлении столицы.

Также синоптики рассказали, когда в Украине закончатся снег и метели, на смену которым придут сильные морозы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины транспорт
Читайте также
Транспортный коллапс и сбой в работе общественного транспорта: ситуация в Киеве
Нацкомиссия регулирования транспорта создаст прозрачные правила игры на рынке перевозок, - эксперт
Прогноз погоды