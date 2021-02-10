Под Киевом образовался бесконечный затор из авто: появилось видео

На Одесской трассе образовался огромный затор из крупногабаритных автомобилей, которые движутся в сторону столицы.
Видео с коллапсом, вызванным непогодой, появилось в Facebook Киев Оперативный.
"Бесконечный поток фур на Одесской трассе, которые направляются в сторону Киева", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, что грузовые авто заняли одну из полос трассы в направлении столицы.
Огромный затор из фур на Одесской трассе (видео: facebook.com/KyivOperativ)
В комментариях украинцы высказывают свое мнение о ситуации на въезде в столицу. Вот что пишут пользователи:
Отметим, что 8-9 в Киеве из-за снегопадов был ограничен въезд крупногабаритного транспорта. Такие меры столичные власти предприняли, чтобы избежать транспортного коллапса.
Ранее мы писали, что такой же затор образовался из-за непогоды на Житомирской трассе в направлении столицы.
Также синоптики рассказали, когда в Украине закончатся снег и метели, на смену которым придут сильные морозы.