Під Києвом виявили стоянки давніх людей, яким понад 10 тисяч років

Важливі знахідки зроблені при розкопках перед будівництвом Великої кільцевої автотраси навколо столиці в Бучанському районі на ділянці від автомобільної дороги Київ - Ковель - Ягодин (М-07) до автомобільної дороги Київ - Чоп (М-06).

При обстеженні тільки першої ділянки були виявлені та нанесені на карти 15 нових об'єктів археології.

Про те, що колись на цьому місці були тимчасові поселення, свідчать знайдені вироби з кременю. Зараз вдалося виявити кілька знарядь праці, проте незабаром археологи сподіваються на більш вагомі знахідки.

Вчені зазначили, що на фіналі палеоліту на території від Англії до Верхнього Дніпра, в тому числі в сучасній Україні, почали селитися племена первісних мисливців, які "вели динамічний спосіб життя" - вони виживали завдяки полюванню й облаштовували тимчасові стоянки на шляхах міграції тварин (оленів, биків, кабанів).

Стародавні люди тоді жили в спорудах на кшталт чумів, які й понині використовується населенням крайньої півночі Євразії. Це була кругла будівля діаметром 4-5 метри з вогнищем посередині. У таких оселях проживало до 10 людей.

Як свідчать дані наукових моделювань, середня щільність заселення території Європи під час палеоліту не перевищувала 1 людину на 1 квадратний кілометр.

Археологічні розвідки при проектуванні Великої кільцевої автомобільної дороги навколо Києва стартували більше ніж 10 років тому. У 2007 році відкрили 7 нових різночасових археологічних пам'яток на відрізку між Клавдієво-Тарасове та Миколаївкою. Найбільш ранні матеріали датували епохою бронзи, а це понад 4 тисячі років тому. У 2020-му дослідження продовжили, і в результаті науковцям вдалося виявити ще 8 об'єктів археології.

Археологічні розкопки в Київській області ведуть перед будівництвом окружної автодороги (фото: ras.gov.ua)