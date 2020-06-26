Під Києвом нещадно рубають дерева для нового будівництва (відео)

В Пущі-Водиці під Києвом помічені невідомі чоловіки, які нещадно пиляють сосни заради нового будівництва. Відео, на якому показано, як пиляють дерева, опублікували в Telegram-каналі "Київ зараз", а пізніше розмістили на YouTube.

“Місцеві стурбовані тим, що в районі колишнього санаторію в Пущі-Водиці з ранку пиляють сосни заради будівництва. Дивитися на це боляче“, – написав під відеороликом автор публікації.

Автор не вказує, де саме було зроблено відео, і коли конкретно це відбувалося.

В Пущі-Водиці рубають сосни (YouTube)

Як видно на кадрах, під пили потрапили здорові, високі дерева.

Зазначимо, що питання вирубки дерев дуже гостро стоїть в Україні. Так, наприклад, у Карпатах систематично рубають дерева, хоча в країні передбачена за це відповідальність і пиляти дерева заборонено.

В кінці 2019 року Верховна Рада ухвалила закон, яким передбачено заборону на суцільну вирубку лісів у Карпатах. Але судячи з усього, є люди, для яких закон ніякого значення не має.

Як ми раніше писали, у мережі показали фото "лисіючих" Карпат.