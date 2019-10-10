Під Києвом насмерть збили двох сестер: винуватця ДТП не взяли під варту

Винуватця ДТП не взяли під варту (Колаж РБК-Україна)

Винуватця смертельної аварії у селі Требухів поліція не затримала

Водія авто, який збив двох сестер Київської області, поліція не взяла під варту. Про це повідомляється в сюжеті ТСН. Зазначається, що 20-річний хлопець легковика був абсолютно тверезий і через те, що на дорозі було темно не бачив сестер.

Також журналісти розповіли, що швидкість водія була невеликою.

"Аналіз показав, що він був тверезий. Швидкість ще встановить експертиза, але вона не була занадто високою", - повідомив речник поліції Київської області Микола Жукович.

До будинку загиблих сестер, яким було 25 і 35 років, приходили родичі водія і просили вибачення. Але рідні загиблих дівчат будуть домагатися справедливості і мають намір подати в суд на молодого водія.

Відео: Водій був тверезий (ТСН)

Нагадаємо, що автомобіль їхав на великій швидкості, і після удару жінки відлетіли на кілька метрів. При цьому в машині розбилося лобове скло.