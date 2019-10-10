Под Киевом насмерть сбили двух сестер: виновника ДТП не взяли под стражу

Виновника ДТП не взяли под стражу (Коллаж РБК-Украина)

Виновника смертельной аварии в селе Требухов полиция не задержала

Водителя авто, который сбил двух сестер в Киевской области, полиция не взяла под стражу. Об этом сообщается в сюжете ТСН. Отмечается, что 20-летний парень легковушки был абсолютно трезв и, так как на дороге было темно не видел сестер.

Также журналисты рассказали, что скорость водителя была небольшой.

"Анализ показал, что он был трезв. Скорость еще установит экспертиза, но она не была слишком высокой", - сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

К дому погибших сестер, которым было 25 и 35 лет, приходили родственники водителя и просили прощения. Но родные погибших девушек будут добиваться справедливости и намерены подать в суд на молодого водителя.

Видео: Водитель был трезв (ТСН)

Напомним, что автомобиль ехал на большой скорости, и после удара женщины отлетели на несколько метров. При этом в машине разбилось лобовое стекло.

Девушки выпили кофе в кафе напротив дороги и собирались идти на работу, но судьба распорядилась иначе. Они переходили дорогу и их сбил автомобиль.