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З'явилося відео з місця ДТП в Миколаївській області, в якій загинули офіцери поліції

Новини » Надзвичайні події    08.10.2019 - 15:25
З'явилося відео з місця ДТП в Миколаївській області, в якій загинули офіцери поліції
Фото: місце ДТП (novosti-n.org)

З відео можна зробити висновок, що авто рухалося з шаленою швидкістю

В мережі з'явилося відео з місця дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася сьогодні у Миколаївської області, в якій загинули офіцери поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням місцеве видання "Новости-N".

Як повідомляється, виходячи зі ступеня пошкодження автомобілів можна зробити висновок, що одна з машин рухалася на дуже високій швидкості. Більше постраждала "Тойота Камрі" - у неї маса менше, ніж у "Лексуса".

"Тойота" в результаті аварії злетіла в кювет, тоді як "Лексус" залишився на дорозі.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні у Миколаївській області зіткнулися автомобілі Toyota і Lexus, в результаті чого загинули двоє співробітників поліції. ДТП сталася поблизу с. Шевченкове Вітовського району.

В автомобілі Toyota загинули заступник начальника - начальник кримінальної поліції ГУНП в Миколаївській області полковник поліції Сергій Сидоренко та в. о. начальника Управління протидії наркозлочинності ГУНП підполковник поліції Володимир Іллічко, які їхали в напрямку міста Миколаїв. Водія Lexus госпіталізовано. Обставини ДТП з'ясовуються. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб.

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