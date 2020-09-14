Під Києвом знайшли "червонокнижні" рослини: зустрічаються дуже рідко

У Київській області екологи виявили на луках рослини, занесені в Червону книгу України. Фахівці побачили популяції гронянки багатороздільної і лугової орхідеї - зозульки м'ясо-червоної в селі Страхолісся Іванківського району Київської області.

За словами екологів Київського еколого-культурного центру, через нові забуди знищуються луки, але вони будуть домагатися збереження цих місць для рослин.

"У зв'язку з тим, що всі заливні луки в Україні стрімко забудовуються під дачі, ми домагатимемося для охорони цих рідкісних рослин створення заказника", - повідомили в КЕКЦ.

Гронянка багатороздільна (фото: facebook.com/kekz.ua)

Зозулька м'ясо-червона (фото: facebook.com/kekz.ua)

Зазначимо, що гронянка багатороздільна належить до папоротей. Вона росте в лісах, на галявинах, узліссях, околицях низинних лісових боліт. Трав'яниста багаторічна коротко-кореневищна рослина. Розмножується вегетативно і спорами. Спороносит в червні-липні.

Лугова орхідея зозулька м'ясо-червона (зараз в природі зустрічається дуже рідко. У рідкісні та зникаючі цей вид потрапив, в тому числі, через те, що розмножується він надзвичайно повільно. Одним з неодмінних умов проростання насіння служить особливий взаємозв'язок (симбіоз) з міцелієм певних грибів.



Як ми раніше писали, в Україні масово зростає небезпечна рослина, контакт з якою може призвести до смерті.