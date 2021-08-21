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СБУ викрила в Чернігівській області підпільну майстерню з виготовлення вогнепальної зброї

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Субота 21 серпня 2021 12:09
СБУ викрила в Чернігівській області підпільну майстерню з виготовлення вогнепальної зброї Фото: СБУ виявила незаконну майстерню з вироблення зброї (facebook.com)
Автор: Инна Собора

СБУ заблокувала у Чернігівській області канал нелегального виготовлення і збуту засобів ураження. У зловмисників вилучили вибухівку, вогнепальну зброю та боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зловмисники займалися переробкою травматичної зброї у бойову, а також відновлювали зразки застарілих моделей озброєння.

Підпільну майстерню облаштували на території приватного домоволодіння.

За оперативними даними, ділки планували реалізувати готову продукцію через власні зв’язки.

Під час обшуків за місцем проживання чоловіків, правоохоронці виявили:

  • 7 пістолетів "Макаров" і "ТТ",
  • тротилову шашку,
  • 7 гвинтівок,
  • понад 300 набої до вогнепальної зброї різного калібру,
  • комплектуючі елементи до зброї,
  • прилади та інструменти для ремонту і переробки зброї.

Вилучені засоби ураження направили на експертизу.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Також правоохоронці шукають інших причетних до злочину.

Фото: вилучена зброя (facebook.com/ssu.chernihiv)

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