Під Львовом дві особи потрапили під потяг "Ужгород - Лисичанськ"

У місті Пустомити Львівської області двоє людей потрапили під потяг "Ужгород - Лисичанськ". В результаті інциденту вони загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

"Причини і обставини встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вночі о 02:15 на перегоні Щирець - Глинна - Наварія поїзд №46 сполученням "Ужгород - Лисичанськ" травмував двох людей. Місцева мешканка 1979 року народження загинула на місці події, чоловік 1970 року народження помер у лікарні міста Пустомити.

Нагадаємо, раніше в Одеській області 17-річний хлопець сидів на залізничних коліях і потрапив під поїзд. В результаті інциденту він загинув на місці.

До цього під Херсоном потяг збив патрульного поліцейського, який йшов на роботу.