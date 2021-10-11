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У Львівській області сталася пожежа в житловому будинку: є постраждалі, серед них діти

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Понеділок 11 жовтня 2021 17:04
У Львівській області сталася пожежа в житловому будинку: є постраждалі, серед них діти Фото: у Львівській області сталася пожежа в житлового будинку (lv.dsns.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Львівській області, в Яворівському районі сталася пожежа в одному з п’ятиповерхових будинків. Загорілася квартира на третьому поверсі будівлі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Повідомлення про пожежу надійшло о 13:38.

"Із задимленого помешкання надзвичайники вивели на свіже повітря власника, 1941 року народження. Також із 4-го поверху за допомогою автодрабини рятувальники спустили матір та дитину, а з 5-го поверху по сходовій клітині за допомогою рятувального пристрою вивели на свіже повітря чоловіка . Усіх врятованих рятувальники передали медикам", - пише пресслужба

До лікарні були направлені власник квартири із термічними опіками, а також двоє дітей 2020 та 2014 років народження із симптомами отруєння продуктами горіння.

Пожежу локалізували о 14:23, а 14:39 - ліквідовали. Вогонь знищив близько 42 кв.м площі.

Обставини події наразі невідомі.

Фото: у Львівській області сталася пожежа в житлового будинку (lv.dsns.gov.ua)

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Львовская область Пожежа
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