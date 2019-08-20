Під Києвом горе-розбійник вирішив викрасти корову: що вийшло (фото)

Розбійник намагався вкрасти корову на фермі під Києвом, але 30-річного зловмисника вдалося затримати. Чоловік у Броварах 19 серпня напав на працівника ферми і приглушив його ударом у щелепу, але завдяки пильності інших співробітників злочинець був помічений. Про це розповіли в поліції.

На місце події оперативно приїхали "копи" та затримали нападника в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу.

Як з'ясувалося, чоловіка у цей час розшукували правоохоронці в Чернігівській області - зловмисник не з'явився в суд.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Справа в тому, що не так давно він скоїв аналогічний злочин на фермі під Черніговом і також був затриманий. Суд відпустив чоловіка під домашній арешт, але він зник.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 186 (грабіж) Кримінального кодексу.

Користувачі мережі у коментарях до повідомлення іронізують над нав'язливою ідеєю розбійника вкрасти корову якщо не в одній, то в іншій області, і "розвивають" цю тему. Також зазначається, що підсудні досить часто зловживають зміною запобіжного заходу на домашній арешт і ховаються від правосуддя.

Може перестануть їх під домашній арешт випускати. А то здається у нас в країні домашній арешт, ніби як якщо мама тобі пальцем пригрозила, і ти сьогодні гуляти не йдеш.

"Це наша корова і ми її доїмо"!

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, під Києвом у Бориспільському районі жителі села Гора самостійно затримали банду злочинців, які грабували будинок.

Також ми писали про те, що в Березані Київської області діти затримали злочинця, який втік з Криворізької колонії і пограбував місцевий магазин.