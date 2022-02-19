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Під Києвом двоє підлітків на крижині відпливли від берега майже на півкілометра: відео порятунку

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Київська область, Субота 19 лютого 2022 17:25
Під Києвом двоє підлітків на крижині відпливли від берега майже на півкілометра: відео порятунку Під Києвом підлітки відпливли на кризі від берега (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Глібівка Київської області на центральному пляжі двоє парубків віком 15 та 18 років відпливли на крижині приблизно на 400 метрів від берега.

Про інцидент повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Як рятували хлопців

Зокрема, разом із рятувальниками ДСНС допомогу хлопцям, які могли потонути, надавали поліцейські.

Під ногами 18-річного хлопця вже розтанула крига і він почав тонути. На щастя, на допомогу йому прийшов небайдужий чоловік, який підплив на човні та вчасно надав допомогу й врятував життя юнака.

Однак, зазначається, 15-річний хлопець все ще залишався на кризі на відстані близько 400 метрів від берега.

Тому поліцейські взяли човен, який знаходився на березі, і разом з рятувальниками спустили його на воду та попливли до наляканого юнака.

За декілька хвилин неповнолітній вже був на березі.

18-річного хлопця медики госпіталізували до лікарні. Його життю нічого не загрожує.

Додамо, якщо людина провалилась під лід, то ні в якому разі не можна підходити до неї стоячи. Потрібно наближатися лежачи, розкинувши в сторони руки та ноги, використовуючи дошки або інші предмети, які є під руками.

Також лежачи на одному з таких предметів, закріплених мотузкою на березі або на твердому льоду, особа, яка надає допомогу, повинна наблизитися до потерпілого на відстань, яка дозволить подати мотузку, пояс або палку.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі батьки з дітьми гуляли по льоду, що тане.

Також ми писали, що під Вінницею школярка дивом врятувала брата від загибелі, який провалився під лід.

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