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У Дніпрі школярка повторила челендж з інтернету та отруїлася

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Дніпро, Понеділок 28 червня 2021 21:30
У Дніпрі школярка повторила челендж з інтернету та отруїлася Фото: дівчина отруїлася таблетками у Дніпрі (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі дівчина повторила челендж із інтернету, в якому користувачі приймали таблетки та потрапила до лікарні. Зараз за її життя борються медики.

Про це пише "Дніпро час".

Так, 15 - річна дівчина опинилась у лікарні №6, де її медики рятують від отруєння.

Як відомо, вона переглянула кілька відео в Інтернеті, в яких розповідали про задоволення від прийняття якогось лікарського препарату. Згодом дівчина вирішила його спробувати.

Школярка випила 20 таблеток. Потім їй стало погано і її госпіталізували до лікарні. Відзначають, що стан її здоров'я стабільний.

Раніше ми повідомляли, що під Рівним хлопчик наковтався бабусиних таблеток і потрапив до реанімації.

Також в Тернополі госпіталізували двох дітей з отруєнням таблетками - малюки у віці чотирьох років і одного року отруїлися пігулками тонзилотрена.

Окрім того, в березні 11-річна школярка в Рівному прийняла 40 таблеток, і тоді поліція зайнялася розслідуванням щодо доведення до суїциду.

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