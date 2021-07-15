Під Житомиром школяра зв'язали і понівечили в підвалі. У вбивстві зізналася однокласниця
У жорстокому вбивстві 14-річного школяра, який зник напередодні в Житомирській області, зізналася його на рік старша однокласниця. Зниклого хлопця шукали всім селом, а знайшли мертвим і понівеченим у підвалі будинку.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Хлопця шукали всю ніч, а потім подзвонили в поліцію
Тіло школяра знаходилося в покинутій будівлі, його зв'язали скотчем і завдали множинні ножові поранення.
Данило не прийшов увечері додому і батьки кинулися на його розшуки - спочатку по друзям, рідним, знайомим. Телефон хлопця не відповідав. Вранці після безуспішних пошуків рідні повідомили в поліцію. Через три години хлопця знайшли мертвим у підвалі закинутої споруди. Тіло було привалено купою цегли, а руки - зв'язані скотчем.
Про школяра розповідають, як про спокійного, чуйного і працьовитого хлопця, який завжди приходив на допомогу старшим і ніколи не загулювався допізна.
15-річна школярка зізналася, що готувалася до вбивства
Після того як поліція почала розслідування вбивства, з'ясувалося, що хлопець гуляв ввечері разом з 15-річною однокласницею з сусіднього села. Спочатку дівчина сказала, що Данило випадково впав зі сходинок і помер, але потім вона у всьому зізналася.
"Повідомила, що дійсно вона готувалася до вбивства. З собою взяла скотч, канцелярський ніж і на місці, де виявлено труп, вона і наносила тілесні ушкодження, які призвели в подальшому до смерті хлопця", - розповіли в поліції.
Дівчина сама показала місця, де сховала знаряддя, яким вона завдавала ударів.
Про причини такого страшного вчинку в поліції говорять бідно. Нібито у неї були тривалі неприязні стосунки з однокласником.
У селі не вірять, що дівчина сама могла впоратися зі спортивним хлопцем
У гімназії, де навчалися діти, кажуть, що вони не дружили, але й не ворогували. Дівчина з багатодітної сім'ї, яка вважається благополучною.
У те, що школярка сам могла вбити однокласника спортсмена, в навчальному закладі не вірять. Виявляють сумніви і односельці.
Якщо провину дівчини доведуть, її можуть посадити на 15 років.
Відео: під Житомиром знайшли мертвим підлітка (ТСН)
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