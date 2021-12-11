Під Києвом дідусь впав вдома і не зміг піднятися: чекав допомоги 3 дні без їжі, в темряві на самоті

Також він опублікував відео порятунку дідуся в будинку в Нових Петрівцях, яке "дивитися дійсно не легко".

Як розповіли потім медики, ще б один такий день літній Олександр не переніс - чоловікові загрожувала смерть.

"Того вечора до поліції звернулась занепокоєна племінниця старенького. Родич не виходить на зв'язок, тому група реагування патрульної поліції поспішила на виклик. Непокоїло і те, що самотній чоловік пережив вже кілька інсультів", - пише Нєбитов.

Підійшовши до будинку, старший лейтенант Геннадій Марченко і рядовий Данило Сергієнко з'ясували, що двері зачинені на замок, світло не горить. Вони посвітили ліхтарем у скло і побачили на підлозі безпорадну людину.

Під Києвом дідусь у своєму будинку впав і не міг піднятися, пролежавши 3 дні на підлозі (фото: facebook.com / Андрій Нєбитов)

"Відреагували миттєво - через вікно потрапили всередину, поклали господаря в ліжко, вкрили ковдрою, дали води, викликали швидку", - розповів керівник поліції області.

Перебуваючи весь цей час у темряві в напівсвідомому стані, дідусь спочатку вирішив, що впав вчора. Насправді чоловік пролежав на підлозі три дні - без їжі та води.

Нєбитов подякував правоохоронцям за врятоване життя, небайдужість та людську підтримку.

Відео: під Києвом поліцейські врятували дідуся від жахливої смерті - пенсіонер три дні пролежав вдома на підлозі, не в змозі піднятися