За Києвом будуть стежити дрони: навіщо це потрібно

Над Києвом в зимовий час будуть літати дрони з тепловізорами. Таке інноваційне рішення допоможе комунальникам боротися зі старими трубами на теплотрасах. У компанії, яка займається розробкою та випробуванням безпілотників, вже провели перші пробні польоти.

До такого рішення прийшли, оскільки замінити всю систему труб під трасами дуже дорого і довго. До того ж такі капітальні ремонти доріг призведуть до божевільних заторів у столиці.

За Києвом взимку будуть стежити дрони (фото: drone.ua)

Дрони з тепловізорами будуть сканувати землю з повітря, помічаючи на яких дорогах несправні теплотраси. Зазначається, що одна бригада операторів дронів зможе обстежити до 50-ти кілометрів трас протягом доби.

Наголошується, що дрони будуть фіксувати всі можливі температурні відхилення з точною прив'язкою до системи координат.

Поки що пробні польоти були проведені в тестовому режимі. Використання дронів дозволяє знизити ризик відключень тепла в опалювальний сезон, а також запобігти можливим аваріям на теплотрасах.

За Києвом взимку будуть стежити дрони (фото: drone.ua)

До речі, раніше ми писали, що у Києві створили перший тротуар з підігрівом. Він проходить поруч з ліцеєм і зможе запобігти травмуванню дітей і дорослих.