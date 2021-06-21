Під Києвом весь берег водосховища засипало мертвою рибою: сотні судаків

Під Києвом загинуло багато риби

"Екологічна катастрофа на Київському водосховищі. Тільки що приїхали з КВХ. ВЕСЬ правий берег від дамби ГЕС і кілометра на три вище Міжгір'я (вище просто не плавали) усипаний мертвим судаком. На прибережних мілинах дохлі рибини 2-3 кг вагою висять вгору хвостами. Кількість загиблої риби, навіть приблизно, не піддається оцінці. Ми налічували до 3 на метр. Сморід від тухлятини просто пекельний по всьому березі", - розповів Сазонов.

Він закликав друзів і знайомих Поділитися інформацією, щоб про катастрофу дізналися в Державному агентстві рибного господарства або екологи.

"Збиток вже непоправний, а наслідки, з урахуванням початку купального сезону і кількості мертвечини у воді, можуть бути абсолютно непередбачувані", - додав автор поста.

Берег Київського водосховища засипало мертвою рибою (Фото: facebook.com/dansazonov)

Винна екологія або слив хімії?

У коментарях користувачі припустили, що причиною загибелі риби може бути злив добрив. Чиновники відреагували на проблему і запевнили, що буде організована ретельна перевірка.

Однак користувачі стверджують, що подібна ситуація на Київському водосховищі не вперше і проблема може бути зовсім в іншому.

"На моїй пам'яті - це далеко не перший замор. Якби частіше бували на водосховищі, то знали б, що подібні замірні явища відбуваються із завидною постійністю приблизно раз в 7-8 років. Хімія тут ні до чого. Проблема закладена в надрах самого водосховища. Які саме, питання до іхтіологів. Судак найслабший і гине в першу чергу. Розв'язати питання можна лише спустивши водосховище, але це навіть теоретично неможливо", - написав Семен Олд.

Крім того, в коментарях відгукнулися і з інших районів – повідомили, що риба гине масово в Дніпрі, в Ровжах, в Сухолуччі та в Лютежі.