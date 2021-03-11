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Під Києвом автомобіль зіткнувся з літаком

Автор: Styler

У місті Васильків Київської області легковий автомобіль зіткнувся з військовим літаком. Це трапилося увечері 10 березня у 40-й бригаді тактичної авіації.

Про інцидент розповіли у службі зв’язків з громадськістю повітряного командування "Центр".

Повідомляється, що надзвичайна подія сталася після завершення льотної зміни в темну пору доби.

"В ході буксирування літака на авіаційну стоянку відбулося зіткнення автомобіля з літальним апаратом, внаслідок чого сталося загоряння, яке було своєчасно локалізоване силами пожежного підрозділу частини", - розповіли військові.

Водію автомобіля, який зазнав травмування, було надано кваліфіковану першу медичну допомогу. Нині його стан задовільний, військовослужбовець знаходиться під опікою лікарів.

Зараз на місці події працюють правоохоронці, а у військовій частині проводиться службове розслідування.

"Причини події з’ясовуються", - додали у прес-центрі військової частини.

Фото і відео з місця незвичайного ДТП немає.

Додамо, що авіабаза "Васильків" - пункт постійної дислокації 40-ї бригади тактичної авіації. Аеродром у місті було побудовано на початку XX століття. З 2014 року приведений у повну бойову готовність.

Фото з авіабази (facebook.com/Vbtaps)

Нагадаємо, що українська армія взяла на озброєння ручних "Алігаторів".

Також ми писали, що ЗСУ отримали партію бронемобілів п'ятого класу захисту.

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