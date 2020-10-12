Під Києвом в аварії загинула мати на очах у двох синів

У Макарівському районі Київської області 11 жовтня сталася смертельна аварія за участю двох автомобілів. В результаті ДТП на місці загинула 42-річна пасажирка - мати 8-річних близнюків. Трагедія сталася на 37 кілометрі автодороги Київ – Чоп.

Як повідомляє "Обозреватель", житель Рівненської області, керуючи автомобілем Opel, не надав перевагу в русі і зіткнувся з Subaru. Зараз двох хлопчиків доставили в лікарню. На жаль, їх мама померла на їх очах на місці події. Відзначається, що водії автомобілів серйозних травм не отримали.

Деталі ДТП встановлюються, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Під Києвом у ДТП загинула мати двох дітей (фото: plus.obozrevatel.com)

Як ми писали раніше, під Одесою дама на позашляховику влаштувала жорстку ДТП і сильно травмувала "копа". В результаті аварії обидві машини були розбиті. І позашляховик, і поліцейський "ВАЗ" транспортували на арешт-майданчик.

Раніше повідомлялося, що в Одесі 18-річний водій протаранив припарковані авто, і машини відкинуло на пішохода.

Також ми писали про те, що нещодавно під Запоріжжям підліток у ДТП вбив трьох людей.