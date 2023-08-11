ua en ru
Пт, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Суд обязал УПЦ МП вернуть имущество Нижней Лавры заповеднику

Новина українською →
Пятница 11 августа 2023 02:18
Суд обязал УПЦ МП вернуть имущество Нижней Лавры заповеднику Фото: суд обязал УПЦ МП вернуть имущество Нижней лавры (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Суд обязал Украинскую православную церковь Московского партиархата вернуть заповеднику "Киево-Печерская Лавра" имущество Нижней лавры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства культуры и информационной политики.

Так, 10 августа, после судебных слушаний Хозяйственный суд Киева принял решение, которым обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру (мужской монастырь) УПЦ устранить препятствия в пользовании имуществом Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" путем их возвращения.

"Речь идет о 79 объектах Нижней лавры", - отметили в МКИП.

В то же время администрация заповедника сообщила, что с 11 августа закрывает доступ для посетителей нижней Лавры.

"Из-за системного препятствования работе заповедника относительно доступа к помещениям Нижней лавры с целью урегулирования определенных вопросов его администрацией принято следующее решение: с 7.00 11 августа 2023 года временно прекратить доступ на территорию нижней Лавры всех посетителей (за исключением работников мужского монастыря) ", - заявили в администрации.

Для проведения богослужений и посещений на территории заповедника будут открыты пять храмов:

  • преподобного Сергея Радонежского;
  • преподобного Агапита Печерского;
  • храм Воскресения Христова ("Афганская церковь");
  • преподобного Антония и Феодосия Печерских с Трапезной палатой;
  • Успенский собор.

Ситуация в Киево-Печерской Лавре

Еще 29 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор об аренде с УПЦ МП, обязав представителей Московского патриархата покинуть территорию.

После этого монахи и верующие УПЦ МП всячески препятствовали работе комиссии, которая должна инвентаризировать имущество на территории Лавры. Например, 4 июля туда прибыла комиссия из Минкульта, однако верующие блокировали входы в здания.

9 августа 2023 года Хозяйственный суд города Киева признал законным расторжение договора безвозмездного пользования, заключенного между Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой (Мужской монастырь) УПЦ и Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра".

Основанием для расторжения договора стал ряд нарушений, установленных в ходе проверки комиссией МКИП и заповедником.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев УПЦ МП Министерство культуры
NEWS
В Запорожье прогремели взрывы, россияне обстреляли людное место
В Запорожье прогремели взрывы, россияне обстреляли людное место
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины