Киево-Могилянская Академия совместно с Mariupol Reborn начинают новую образовательную программу

Главной целью сотрудничества есть создание научного продукта, алгоритма возрождения. Для этого будут проводиться совместные мероприятия – форумы, заседания рабочих групп, научно-практические конференции, открытые лекции.

Тематика мероприятий будет отличаться, но все они будут объединены общим направлением – возрождением и восстановлением пострадавших городов, городков и поселков.

"Мы сейчас пытаемся создавать специальные образовательные программы, которые касаются ветеранов, касаются возрождения Украины. И о послевоенном возрождении Украины нужно думать сейчас. И я думаю, очень хорошо, что мы сегодня подписываем этот Меморандум именно в контексте развития Мариуполя. Хотя эта программа будет рассчитана не только на тех специалистов, кто будет заниматься Мариуполем. Это будет гораздо более широкая программа", - рассказал президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит.

Меморандум является частью проекта "Academy" Mariupol Reborn. За время работы над программой восстановления Мариуполя команда столкнулась с запросами от украинских общин на обмен опытом и использование экспертиз и решила расширить географию, чтобы эти наработки составить в унифицированный план действий для каждой общины.

"Мариуполь сейчас оккупирован. Мы верим, что он вернется, но война – это процесс, который невозможно спрогнозировать. Мы должны быть готовы к восстановлению, но то, что мы делаем для Мариуполя, можем уже сделать практически полезным для Украины здесь и сейчас. Mariupol Reborn – проект универсальный, очень сфокусированный на образовательном процессе, наработке экспертизы, подготовке кадров, на поиске ответов на вопросы, которые до войны мы не искали», – поделилась Наталья Емченко, член наблюдательного совета ОО «Мариуполь Реборн», директор по коммуникациям SCM.

В рамках сотрудничества партнеры будут осуществлять мониторинг проблемных вопросов, с которыми сталкиваются общины из-за вызовов войны, и совместно будут проводить анализ и формировать предложения по их решению.

При этом инициаторы проекта отметили, что и дальше будут искать партнеров среди ведущих высших учебных заведений Украины и Европы, чтобы сделать подготовку кадров для восстановления Украины еще более охватной и качественной.

"Для передачи опыта другим общинам мы объединяем усилия с престижными высшими учебными заведениями Украины и Европы. Совместными усилиями мы создадим научные продукты. А специалистов, которые заинтересованы принять участие в восстановлении собственных общин, направим на повышение уровня компетенции. Спасибо нашим партнерам, крупному украинскому бизнесу SCM Ринату Ахметову за системную поддержку развития Украины. Сегодня мы закладываем прочный фундамент будущего развития нашего государства", - отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, проект Мариуполь Реборн реализуется Мариупольским городским советом при инвестиционной поддержке SCM Рината Ахметова.