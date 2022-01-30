Киянка з гвинтівкою висловилася про готовність захищати Україну і реакцію Росії на свою історію

Мешканка столиці придбала карабін близько року тому для снайперських курсів. Вартість гвинтівки склала 1,5 тисячі доларів. До неї також пані Мар'яна прикріпила глушник і оптичний приціл. Тепер зброя важить майже 8 кг.

Киянка зізнається, що міць від першого пострілу в тирі її вразила і навіть налякала, але потім - звикла.

Киянка готова стати на захист своєї країни (фото: скріншот з відео)

Жінка розповідає, що взяла в руки зброю заради своїх трьох дітей, щоб бути готовою в разі можливого військового вторгнення.

"Мотивація у мене одна - це моя сім'я. Ти за своїх дітей маєш відповідати. Краще самій в руки взяти зброю, ніж це потім робитимуть твої діти", - зазначила маркетолог.

Киянка Мар'яна Жагло з сином (фото: скріншот з відео)

Близько 2 років тому вона вступила до лав територіальної оборони. Пані Мар'яна каже, що так - спокійніше. Також вона підписала контракт резервіста, і тепер вже старший солдат. Додамо, що її чоловік є військовослужбовцем.

Після публікації матеріалу про Жагло та як пересічні українці беруться за зброю на сторінках The Times та інших авторитетних міжнародних ЗМІ, з'явилася і реакція російського МЗС. Там історію киянки назвали фейком, а саму статтю вважають пропагандою.

Сама ж пані Мар'яна радіє подібному фідбеку і зі сміхом зазначає: "А як ви вважаєте - я фейк чи ні?".

"А те, що вони так відреагували... Ну, що ж, це успіх. Успіх в тому сенсі, що їх це зачепило. А якщо їх це зачепило - значить, ми все правильно робимо", - додала вона.

Відео: киянка озброїлася і готується до захисту України