З'явилося відео з салону літака SkyUp під час розгерметизації: "це була жесть!"

24 червня літак SkyUp рейсу PQ0421Київ - Батумі, що вилетів з України об 11:49, змушений був відразу після зльоту повернутися до аеропорту "Бориспіль".

Що трапилося з літаком, а також відео з салону під час позаштатної ситуації - дивіться нижче у матеріалі Styler.

Надзвичайна ситуація на рейсі Київ - Батумі

За словами представників SkyUp, їхній літак, що слідував до Грузії, через 40 хвилин після вильоту мав повернутися до "Борисполя". Посадка пройшла в звичайному режимі о 12:30.

Усі пасажири були в безпеці, ніхто не постраждав. І вже найближчим часом усі вирушать до Батумі іншим літаком цієї ж авіакомпанії.

"Ми дбаємо про безпеку пасажирів, тому після виникнення позаштатної ситуації на борту досвідчений екіпаж згідно з міжнародними правилами повернувся в найближчий аеропорт. Ми розуміємо, що ця ситуація створила незручності для наших пасажирів. Ми забезпечимо їх харчуванням і напоями. Просимо вибачення й сподіваємось на розуміння, адже саме безпека польоту є нашим головним пріоритетом. Запевняємо, що всі пасажири полетять в Батумі максимально оперативно іншим літаком SkyUp", - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці компанії.

Причини повернення літака наразі з’ясовують технічні спеціалісти.

Що кажуть пасажири?

А тим часом у коментарях до публікації пасажири рейсу PQ0421 діляться своїми враженнями від пережитого.

Також припускають, що причина "розвороту" літака - розгерметизація салону.

"Припинила працювати система кондиціонування повітря. По салону поширився сильний запах гару. Пахло горілої ізоляцією", - розповів Віталій Редько.

"Це була жесть. Ось так це виглядало зсередини", - додав він, показавши також відео.

На кадрах видно, що всіх пасажирів стюардеси попросили одягти кисневі маски.

"Все було добре, злетіли за планом і тут через 15 хвилин польоту без попередження перед обличчям випадають кисневі маски. Дуже страшно. Оголошують про можливу розгерметизацію в літаку. Персонал молодці, вони без найменшого натяку на паніку спокійно робили свою роботу і, найголовніше, призупинили паніку в літаку, всіх заспокоїли і запевнили, що нашому житті нічого не загрожує", - розповіла Тетяна Круте.

Відео з салону SkyUp рейсу PQ0421 Київ - Батумі

Додамо, що деякі пасажири відмовилися летіти до Батумі іншим літаком SkyUp.

"Ми з дружиною від повторного польоту відмовилися, тому що викликає сумнів технічний стан літаків SkyUp. Будемо домагатися повернення грошей за квитки. Якщо добровільно SkyUp не поверне гроші, тоді через суд будемо стягувати", - розповів Редько.