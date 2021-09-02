Киянка одним ударом ноги вбила коханого за пиятику з друзями (відео)

Сімейні розбірки зі смертельним результатом сталися в будинку на вулиці Військовій в Голосіївському районі столиці.

До правоохоронців звернувся мешканець цього будинку та розповів, що виявив у квартирі сусіда чоловіка без ознак життя.

За словами старшого слідчого Голосіївського управління поліції Володимира Темченка, у квартирі також знаходилися чоловіки і жінка, які пояснили, що під час розпивання спиртного їх товариш по чарці нібито заснув. Але після первинного огляду тіла потерпілого судмедексперт не виявив видимих пошкоджень, які могли спричинити смерть.

"Однак після проведення судово-медичної експертизи, було встановлено, що у чоловіка пошкоджений внутрішній орган, імовірно від побиття, що призвело до загибелі", - розповів Темченко.

Так поліцейські встановили, що до смерті чоловіка причетна його співмешканка.

"Жінка прийшла до квартири, де потерпілий із товаришами розпивав спиртне та вдарила його ногою у живіт, від чого чоловік помер на місці", - говорить старший слідчий

Фігурантка справи не має судимостей. Було відкрито провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу. Жінку затримали та вже оголосили їй про підозру. Суд відправив киянку під цілодобовий домашній арешт.

За скоєне їй загрожує позбавлення волі строком від 7 до 10 років.

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