Киевлянка одним ударом ноги убила возлюбленного за пьянку с друзьями (видео)

Семейные разборки со смертельным исходом произошли в доме на улице Военной в Голосеевском районе столицы.

К правоохранителям обратился житель этого дома и рассказал, что обнаружил в квартире соседа мужчину без признаков жизни.

По словам старшего следователя Голосеевского управления полиции Владимира Темченко, в квартире также находились мужчины и женщина, которые объяснили, что во время распития спиртного их собутыльник якобы заснул. Но после первичного осмотра тела потерпевшего судмедэксперт не обнаружил видимых повреждений, которые могли повлечь смерть.

"Однако после проведения судебно-медицинской экспертизы, было установлено, что у мужчины поврежден внутренний орган, предположительно от избиения, что привело к гибели", - рассказал Темченко.

Так полицейские установили, что к смерти мужчины причастна его сожительница.

"Женщина пришла в квартиру, где пострадавший с товарищами распивал спиртное и ударила его ногой в живот, от чего мужчина скончался на месте", - говорит старший следователь

Фигурантка дела не имеет судимостей. Было открыто производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса. Женщину задержали и уже объявили ей о подозрении. Суд отправил киевлянку под круглосуточный домашний арест.

За содеянное ей грозит лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.

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