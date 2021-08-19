Кияни показали видовищне відео, як "Мрія" парить над висотками: "захоплює подих"

На самому святі 24 серпня найбільший крилатий транспортник у світі пролетить над Хрещатиком, замикаючи повітряну колону з бойових вертольотів, винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників і військово-транспортних суден сімейства "Ан" - Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П, поінформували в державному концерні "Укроборонпром".

Вчора, 18 серпня, 285-тонний літак "Мрія" здійснив свій репетиційний виліт над Києвом, подарувавши жителям і гостям столиці приголомшливе видовище і яскраві емоції.

Ось як люди показали на відео політ повітряного колоса і коментували побачене.

"Ще одна маленька мрія здійснилась: я вперше побачила Мрію в небі на власні очі:)) тішусь, як дитина:))", - прокоментувала ролик екс-нардеп Вікторія Войціцька у своєму Facebook.

Відео: літак "Мрія" пролетів над Києвом на репетиції параду до Дня Незалежності

"Мрія над Києвом! Як же це ефектно!"- написала Галина Остаповець.

Відео: кияни спостерігали за польотом Ан-225 18 серпня

"Захоплює подих, особливо коли над будинком пролітає Ан-225 "Мрія" - найбільший і найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським КБ імені Антонова. Слава Україні", - захоплюється видовищем Катерина Кулініч.

Відео: політ "Мрії" в небі над Києвом зняли в різних районах міста

Відео: політ Ан-225 прикував увагу киян

Відео: Ан-225 "Мрія" пролетів над Києвом в ході репетиції військового параду

"Укроборонпром" теж продемонстрував політ Ан-225 під час репетиції параду в небі над Хрещатиком.

Відео: літак-гігант "Мрія" на низькій висоті пролетів над Хрещатиком

Український літак Ан-225 "Мрія" належить "Авіалініям Антонова". При максимальній злітній масі 640 тисяч кг (максимальне корисне навантаження 250 тисяч кг) авіагігант з 6 турбовентиляторними двигунами є найважчим літаком у світі.