Киянам загрожує небезпека: в повітрі багато цезію-137

У Києві через пожежу в Чорнобилі шкідливе повітря (Колаж РБК-Україна)

У Києві зафіксували підвищення шкідливих речовин в повітрі

У Чорнобилі у зоні відчуження рятувальники вже шостий день гасять пожежі. Там горить суха трава та очерет у місцевості, яка заболочена. Через поширення вогню в лісі, у Києві зафіксували дуже сильне забруднення повітря. У ньому виявили величезну кількість цезію-137. Про це повідомляє Державний науковий-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки

Фахівці взяли проби повітря повітря на вулиці Василя Стуса, яка, згідно з прогнозом, перебувала на шляху руху повітряних мас з продуктами горіння і повідомили, що концентрація цезію-137 була короткочасною.

"У пробах зафіксовані показники, які більш ніж 100 разів нижче максимально допустимої, встановленої Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97)", - розповіли в науково-технічному центрі.

До речі, раніше в Мінекоенерго також повідомляли, що у повітрі у Києві зафіксували підвищений вміст діоксиду азоту, фенолу та формальдегіду.

Нагадаємо, що пожежа в зоні відчуження розпочалася 4 квітня, площа загоряння приблизно 20 гектарів.

Пожежа в Чорнобилі (фото:ДСНС)

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Чорнобильській зоні перекрито контрольно-пропускні пункти "Поліське" та "Овруч" та евакуювали громадян, які проживають у селищі Поліське. На території смт Поліське обмежений проїзд у зв'язку з пожежею.