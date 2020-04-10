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Киевлянам угрожает опасность: в воздухе много цезия-137

STYLERЖизнь    10.04.2020 - 11:06
Киевлянам угрожает опасность: в воздухе много цезия-137
В Киеве из-за пожара в Чернобыле вредный воздух (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве зафиксировали повышение вредных веществ в воздухе

В Чернобыле в зоне отчуждения спасатели уже шестой день тушат пожары. Там горит сухая трава и камыши в местности, которая заболочена. Из-за распространившегося огня в лесу, в Киеве зафиксировали очень сильное загрязнение воздуха. В нем обнаружили огромное количество цезия-137. Об этом сообщает Государственный научный-технический центр по ядерной и радиационной безопасности

Специалисты взяли пробы воздуха воздуха на улице Василия Стуса, которая, согласно прогнозу, находилась на пути движения воздушных масс с продуктами горения и сообщили, что концентрация цезия-137 была кратковременной.

"В пробах зафиксированы показатели, которые более чем 100 раз ниже максимально допустимой, установленной Нормами радиационной безопасности Украины (НРБУ-97)", - рассказали в научно-техническом центре.

Кстати, ранее в Минэкоэнерго также сообщали, что в воздухе в Киеве зафиксировали повышенное содержание диоксида азота, фенола и формальдегида.

Напомним, что пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля, площадь возгорания примерно 20 гектаров.

Киевлянам угрожает опасность: в воздухе много цезия-137

Пожар в Чернобыле (фото:ГСЧС)

Напомним, мы сообщали, что в Чернобыльской зоне перекрыто контрольно-пропускные пункты "Полесское" и "Овруч" и эвакуировали граждан, проживающих в поселке Полесское. На территории пгт Полесское ограничен проезд в связи с пожаром.

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