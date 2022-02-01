Киянам показали, як будується метро на Троєщину (фото)

Він пояснив, що металоконструкція - це ні що інше, як гермозатвор. По ширині камера трішки більше ширини звичайного тунелю, щоб туди помістився як сам гермозатвор (у відкритому вигляді), так і весь супутній мотлох.

Тоцький також опублікував фотографії будівництва метро на Лівому березі Києва.

Будівництво метро на Троєщину (фото: facebook.com/tov.tob)

"Що ми бачимо на фотографіях серед численних прутів арматури? Крім очевидного - стінок камери - можна розгледіти нижню частину окладу (виступ поперек тунелю) і його майбутні стінки, які поки позначені виступаючими вертикальними прутами арматури", - написав він.

Будівництво метро на Троєщину (фото: facebook.com/tov.tob)

Оклад - це щось на зразок дверного косяка, тільки для гермозатвора. Гермодвері вивішуються на оклад і притискаються до нього при закриванні, запечатуючи прохід.

Будівництво метро на Троєщину (фото: facebook.com/tov.tob)

"Оклад - вкрай відповідальний вузол камери. Найменша неточність при бетонуванні окладу призведе не тільки до того, що гермодвері не будуть нормально працювати, але і до порушення габариту конструкції. Отвір, крізь який зі свистом пролітає поїзд - дуже вузький і зроблений з мінімальними габаритами", - пояснив житель Києва.

За його словами, гермозатвор в камері встановлюється практично завжди праворуч по ходу руху поїзда. Це зроблено для того, щоб все супутнє обладнання розмістити з тієї ж сторони, де встановлений затвор.

"Якщо придивитися до фотографії, де камера металоконструкцій відображена зверху, то можна помітити, що права частина камери трохи більше виступає за межі сусіднього тунелю, ніж ліва. Це ні що інше, як ніша для затвора, в якій він спочиває у відкритому стані", - додав Олег.