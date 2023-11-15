В Киеве изменится вид метро "Вокзальная": что там поменяют

Сообщается, что на "Вокзальной" начали работы по маскировке элементов архитектурного убранства с коммунистической символикой.

В рамках декоммунизации и дерусификации на станции метро "Вокзальная" начаты маскировочные работы декоративных рельефных щитов с изображением большевистских вождей, серпа и молота и другой коммунистической символики. Подходящие элементы архитектурного убранства станции помещены в специальные деревянные щиты.

В Киеве начали декоммунизировать метро "Вокзальная" (фото: facebook.com/kyivmetro)

Отметим, что станция "Вокзальная" является недвижимым объектом культурного наследия - памятником градостроительства и архитектуры местного значения, произведением инженерного искусства, имеет охранный статус и оберегается государством в соответствии с правовым статусом памятника.

Киевский метрополитен эксплуатирует и удерживает станцию с соблюдением требований законодательства и как балансодержатель несет ответственность за недвижимое имущество, принадлежащее к памятнику.

Сейчас предприятие направило все необходимые письма и обращения для получения разрешения на демонтаж публичного пространства декоративных рельефных щитов, размещенных в среднем зале станции. Пока идет процедура согласований, принято решение о временной маскировке этих объектов.