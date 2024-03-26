"Только для постояльцев". В Киеве женщину не пустили в укрытие элитного отеля во время воздушной тревоги

Детали инцидента с Raddison Blue Hotel

Так, 25 марта около 17.30 в Киеве была объявлена воздушная тревога с угрозой применения баллистических ракет. Екатерина припарковала автомобиль возле отеля, чтобы попасть в бомбоубежище.

"Я знала, что там есть укрытие и сразу же, как начала выть сирена, я прошла в гостиницу и даже не спрашивала, можно ли туда. Потому что это странно. Я попросила на рецепции напомнить, как пройти, на что мне ответили, что укрытие только для постояльцев гостиницы", - рассказала Екатерина.

Женщина была возмущена, но не стала развивать ситуацию, потому что времени было мало, ведь опасность продолжалась и нужно было срочно обезопасить себя.

"Я пошла в соседнее заведение, где меня без вопросов пустили в укрытие", - отметила она.

Реакция национальной полиции

После завершения тревоги Екатерина позвонила по телефону в Нацполицию, которая прибыла через 15 минут. Она написала заявление, которое, конечно, было принято.

Правоохранители были максимально вежливыми, помогли в составлении заявления и передали его следователю Шевченковского района. Рассмотрение обращения - до 30 дней.

Также стражи порядка посоветовали в подобных ситуациях звонить им во время тревоги, тогда процедура оформления несколько иная.

Екатерина написала заявление в полицию (фото: Facebook/Екатерина Смачило)

Впоследствии женщина сделала публикацию в Instagram-stories, где тегнула гостиницу.

"На что отель написал мне в личные сообщения, мы вам позвоним по телефону и расскажем, почему так", - рассказала участница инцидента.

Отель не проявил никакой адекватной реакции (Скриншот)

По ее словам, она ответила отелю, что "расскажут ли они Нацполиции и Военной администрации", почему людей не пускают воспользоваться укрытием во время воздушной тревоги.

Реакция Raddison Blu Hotel

Отметим, что реакции от отеля Екатерина так и не получила.

Более того, после огласки и репоста в Instagram этой ситуации, администраторы Raddison Blu Hotel просто стали удалять негативные и возмущенные комментарии на своих страницах в соцсети.

"Они выставили в Instagram-stories пост, что приоритет в укрытии - всегда для жителей", - рассказала Екатерина.

Отметим, что под постом, опубликованным 25 марта, реакция отеля до сих пор не появилась. По нашему запросу в соцсетях его представители также отвечают молчанием.

На страницах отеля в социальных сетях утверждается, что безопасность для них превыше всего, но приоритет имеют гости...

Raddison Blu Hotel отдает приоритет в укрытие своим гостям (Скриншот)