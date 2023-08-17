RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве собираются поднять проезд в транспорте до 30 гривен: что известно

Фото: В Киеве вырастет стоимость проезда в общественном транспорте (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Киевские власти хотят повысить проезд в общественном транспорте столицы уже в скором будущем. Более того, стоимость проезда увеличится до 30 гривен от былых 8.

Об этом решении сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в интервью "Радио Киев - 98".

Почему повысят проезд

В Киеве хотят заменить маршрутки на троллейбусы с автономным ходом, но сделать это можно только  при условии увеличения стоимости проезда для граждан.

Чиновник считает, что нужно сначала поднять тариф с 8 до 30 грн, а затем уже начинать приводить транспорт в надлежащее состояние. После этого уже все частные маршруты будут заменены.

"Мы будем менять все маршрутки на коммунальный транспорт", - сообщил Кандибор.

Он рассказал, что упор нужно сделать на троллейбусах с автономным ходом, так как их запуск не требует больших финансовых вложений по строительству контактной сети.

Троллейбусы в Бровары и Ирпень

Директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА считает, что, если запустить большинство троллейбусов в Киеве, то улучшится экология.

"Нужно соединить троллейбусом левый и правый берег Киева, где разрыв между маршрутами составляет 11 километров. Это расстояние смогут преодолеть троллейбусы, проезжающие часть пути без проводов", - сказал он.

"Троллейбус подъезжает к концу контактной сети, опускает пантограф, переезжает на другой берег, поднимает пантограф и едет дальше. С помощью таких троллейбусов можно будет продолжить маршруты из Киева в Коцюбинское, Бровары, Бучу", - резюмировал чиновник.

 

Ранее мы писали, что в Киеве обсуждают возможность сделать бесплатный проезд в транспорте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тарифы