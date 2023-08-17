В Киеве собираются поднять проезд в транспорте до 30 гривен: что известно

Почему повысят проезд

В Киеве хотят заменить маршрутки на троллейбусы с автономным ходом, но сделать это можно только при условии увеличения стоимости проезда для граждан.

Чиновник считает, что нужно сначала поднять тариф с 8 до 30 грн, а затем уже начинать приводить транспорт в надлежащее состояние. После этого уже все частные маршруты будут заменены.

"Мы будем менять все маршрутки на коммунальный транспорт", - сообщил Кандибор.

Он рассказал, что упор нужно сделать на троллейбусах с автономным ходом, так как их запуск не требует больших финансовых вложений по строительству контактной сети.

Троллейбусы в Бровары и Ирпень

Директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА считает, что, если запустить большинство троллейбусов в Киеве, то улучшится экология.

"Нужно соединить троллейбусом левый и правый берег Киева, где разрыв между маршрутами составляет 11 километров. Это расстояние смогут преодолеть троллейбусы, проезжающие часть пути без проводов", - сказал он.

"Троллейбус подъезжает к концу контактной сети, опускает пантограф, переезжает на другой берег, поднимает пантограф и едет дальше. С помощью таких троллейбусов можно будет продолжить маршруты из Киева в Коцюбинское, Бровары, Бучу", - резюмировал чиновник.