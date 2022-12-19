В Киеве зажгли главную елку Украины: невероятные фото

Как зажигали елку

Открытие главной елки в Киеве (фото: РБК-Украина)

В чем отличие этой нынешней елки

В этом году формат празднований на Софийской площади другой. Сама елка тоже не так велика и нарядна, как всегда - она имеет 12 метров высотой (вместо 31 метра, как в прошлом году).

Назвали новогоднюю красавицу "Елочкой несокрушимости" (как и все елки в других городах Украины).

"Елка должна быть! У наших детей должен быть праздник! Несмотря на все попытки российских варваров лишить украинцев радости Рождества и Нового года", - комментирует открытие елки мэр столицы Виталий Кличко.

Он убежден, что "само желание мира и победы загадывают украинцы сегодня - в праздник Николая-Чудотворца".

"И оно обязательно сбудется! Верим в Украину! Верим в ВСУ!" - сказал мэр.