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В Киеве зажгли главную елку Украины: невероятные фото

Главная елка в Киеве (фото: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

19 декабря, в День Святого Николая, в Киеве зажгли огни на главной елке Украины, установленной на Софийской площади.

Невероятные фото и видео с церемонии открытия новогодней красавицы смотрите в нашем материале ниже.

Как зажигали елку

Открытие главной елки в Киеве (фото: РБК-Украина)

В чем отличие этой нынешней елки

В этом году формат празднований на Софийской площади другой. Сама елка тоже не так велика и нарядна, как всегда - она имеет 12 метров высотой (вместо 31 метра, как в прошлом году).

Назвали новогоднюю красавицу "Елочкой несокрушимости" (как и все елки в других городах Украины).

"Елка должна быть! У наших детей должен быть праздник! Несмотря на все попытки российских варваров лишить украинцев радости Рождества и Нового года", - комментирует открытие елки мэр столицы Виталий Кличко.

Он убежден, что "само желание мира и победы загадывают украинцы сегодня - в праздник Николая-Чудотворца".

"И оно обязательно сбудется! Верим в Украину! Верим в ВСУ!" - сказал мэр.

Ранее мы сообщали, что главная елка Украины вошла в рейтинг самых красивых в Европе.

Также мы писали, когда и как нужно убирать новогоднюю елку.

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КиевНовый годелка