В Киеве зажгли главную елку Украины: невероятные фото

19 декабря, в День Святого Николая, в Киеве зажгли огни на главной елке Украины, установленной на Софийской площади.
Невероятные фото и видео с церемонии открытия новогодней красавицы смотрите в нашем материале ниже.
Открытие главной елки в Киеве (фото: РБК-Украина)
В этом году формат празднований на Софийской площади другой. Сама елка тоже не так велика и нарядна, как всегда - она имеет 12 метров высотой (вместо 31 метра, как в прошлом году).
Назвали новогоднюю красавицу "Елочкой несокрушимости" (как и все елки в других городах Украины).
"Елка должна быть! У наших детей должен быть праздник! Несмотря на все попытки российских варваров лишить украинцев радости Рождества и Нового года", - комментирует открытие елки мэр столицы Виталий Кличко.
Он убежден, что "само желание мира и победы загадывают украинцы сегодня - в праздник Николая-Чудотворца".
"И оно обязательно сбудется! Верим в Украину! Верим в ВСУ!" - сказал мэр.
Ранее мы сообщали, что главная елка Украины вошла в рейтинг самых красивых в Европе.
Также мы писали, когда и как нужно убирать новогоднюю елку.