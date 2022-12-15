В Киеве заработали ярмарки по продаже новогодних елок: какие цены и где можно купить

Какие цены
По данным Департамента промышленности и развития предпринимательства, ориентировочная цена на хвойные деревья составит:
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Сосна (происхождение Украина) - от 150 гривен за погонный метр;
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Елка (происхождение Украина) - от 200 гривен за погонный метр.
Деревья привезут из лесных хозяйств Волынской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черниговской областей.
Все натуральные елки должны быть чипированы или иметь бирку (самоклейную этикетку) со всей информацией о происхождении хвойного дерева.
Где можно купить елку
В целом ярмарок будет 122, в каждом районе столицы.
Голосеевский район
- пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича
- ул. Самойла Кошки, 5 (ул. Конева, 5)
- ул. Степана Рудницкого, 6А (Академика Уильямса, 6А)
- ул. Изюмская, 1
- ул. ул. Васильковская, 11/11
- Васильковская, 8
- пров. Руслана Лужевского, 1
- ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса Теремки-2)
- ул. Метрологическая, 19
- ул. Академика Заболотного, 48-А (напротив торговой площадки "Феофания")
Дарницкий район
- ул. Архитектора Вербицкого, 16
- ул. Архитектора Вербицкого, 28А30
- ул. Бориса Гмыри, 1
- ул. Бориса Гмыри, 8
- ул. Братства Тарасовцев, 9 (ул. Декабристов, 9)
- ул. Елизаветы Чавдар, 1
- ул. Елизаветы Чавдар, 2
- ул. Елизаветы Чавдар, 13
- ул. Здолбуновская, 2
- ул. Михаила Драгоманова, 1
- ул. Михаила Драгоманова, 14
- ул. Елены Пчелки, 2
- ул. Александра Мишуги, 2
- ул. Александра Мишуги, 4
- ул. Михаила Гришко, 8
- ул. Срибнокильская, 5
- ул. Срибнокильская, 5Б
- ул. Срибнокильская, 13
- ул. Ялтинская, 5А
- ул. Ялтинская, 5-Б (заезд с просп. П. Григоренко на просп. Бажана – метро Позняки)
- Днепровская набережная (возле ТЦ "Новус")
- пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской
- пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко
- пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой)
- пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой
- просп. Петра Григоренко, 9
- просп. Петра Григоренко, 26
- просп. Петра Григоренко, 32Д
- просп. Петра Григоренко, 43
- Харьковское шоссе, 49
- Харьковское шоссе, 57
- Харьковское шоссе, 144
- ул. Княжеский Затон, 10
- ул. Тростянецкая, 4/2
- ул. Анны Ахматовой, 49
Деснянский район
- ул. Теодора Драйзера, 2
- ул. Теодора Драйзера, 8
- просп. Червоной Калины, 2 (просп. Владимира Маяковского, 2)
- просп. Червоной Калины, 6 (просп. Владимира Маяковского, 6)
- просп. Червоной Калины, 15 (просп. Владимира Маяковского, 15)
- просп. Червоной Калины, 26 (просп. Владимира Маяковского, 26)
- просп. Червоной Калины, 40 (просп. Владимира Маяковского, 40)
- просп. Червоной Калины, 44 (просп. Владимира Маяковского, 44)
- просп. Червоной Калины, 42 (просп. Владимира Маяковского, 42
- просп. Червоной Калины, 60/10 (просп. Владимира Маяковского, 60/10)
- просп. Червоной Калины, 75/2 (просп. Владимира Маяковского, 75/2)
- просп. Червоной Калины, 97 (просп. Владимира Маяковского, 97)
- ул. Шолом Алейхема, 17
- ул. Шолом Алейхема, 10А
- ул. Миропольская, 2
- ул. Милославская, 10А
- ул. Электротехническая, 2
- ул. Электротехническая, 4
- ул. Электротехническая, 6
- ул. Электротехническая, 8
- ул. Радунская, 3
- ул. Оноре де Бальзака, 60
- ул. Оноре де Бальзака, 94
- ул. Радунская, 26/1
- просп. Лесной, 16
- просп. Лесной, 28/41
- просп. Лесной, 39
- ул. Милютенко, 34
- ул. Миропольская, 2
- ул. Николая Закревского, 61/2
- ст. м. Лесная
- ст. м. Черниговская
- ул. Каштановая, 7
- ул. Теодора Драйзера, 4
- ул. Теодора Драйзера, 21
Днепровский район
- бульв. Игоря Шамо, 2/7
- ул. Андрея Малышко, 4А
- ул. Ивана Миколайчука, 9
- ул. Миропольская, 25
- ул. Митрополита Андрея Шептицкого, ½
- ул. Пражская, 1/35
- ул. Радужная, 4
- ул. Регенераторная, 5В
- ул. Юрия Шумского, 1
- просп. Павла Тычины, 7
- просп. Соборности, 2/1
- просп. Соборности, 4
- пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо
- пересечение улиц Сулеймана Стальского и Курнатовского
- пересечение улиц Ивана Микитенко и Курнатовского
Оболонский район
- ул. Вышгородская, 44
- ул. Героев Днепра, 30
- ул. Героев Днепра, 32
- ул. Героев Днепра, 41
- ул. Ивана Ивашкевича, 6/8А
- ул. Александра Архипенко, 6А
- площадь Оболонская, 6 (локация №1)
- площадь Оболонская, 6 (локация №2)
- просп. Владимира Ивасюка, 27 (просп. Героев Сталинграда, 27)
- просп. Владимира Ивасюка, 46 (просп. Героев Сталинграда, 46)
- просп. Минский, 2
- просп. Оболонский, 1Б
- просп. Оболонский, 52
- ул. Днепроводская, 1
- площадь Петропавловская, 2
- ул. Городская, 2 (Пуща Водица)
- ул. Ивана Ивашкевича, 5
- ул. Автозаводская, 99/4
- ул. Юрия Кондратюка, 2
- просп. Маршала Рокоссовского, ¾.
Печерский район
- бульв. Дружбы Народов, 25
- бульв. Дружбы Народов, 30/1
- ул. Большая Васильковская, 107
Подольский район
- ул. Верхний Вал, 16 (локация №1)
- ул. Верхний Вал, 16 (локация №2)
- ул. Верхний Вал, 16 (локация №3)
- ул. Вышгородская, 21/6
- ул. Вышгородская, 45 (возле магазина "Варус")
- ул. Ивана Выговского, 18
- ул. Светлицкого, 30/20
- просп. Василия Порика, 2
- просп. Василия Порика, 5
- ул. Натальи Ужвий, 12
- просп. Правды, 45
- просп. Правды, 58 (ТЦ "Орнамент")
- просп. Правды, 66 (локация №1)
- просп. Правды, 66 (локация №2)
- просп. Свободы, 2
- просп. Георгия Гонгадзе, 20
- ул. Кирилловская, 122
- просп. Правды, 47
- просп. Правды, 12-А (возле магазина АТБ)
- ул. Светлицкого,23
- ул. Тираспольская, 49
- ул. Межигорская – угол ул. Верхний Вал
- ул. Сергея Данченко, 1
- просп. Василия Порика, 13
- просп. Свободы, 28
Святошинский район
- бульв. Кольцова, 13
- ул. Зодчих, 46
- ул. Зодчих, 58/2
- ул. Зодчих, 62
- ул. Ирпенская, 76-80
- ул. Семьи Стешенко, 7
Соломенский район
- ул. Митрополита Василия Липковского, 3
- бульв. Чоколовский, 20
- бульв. Чоколовский, 19-21
- просп. Воздухофлотский, 18/2
- ул. Соломенская, 39
Шевченковский район
- ул. Даниила Щербаковского, 56
- угол улиц Игоря Турчина и Академика Туполева
- ул. Парково-Сырецкая, 10
В Киеве заработали ярмарки по продаже натуральных хвойных деревьев (t.me/KyivCityOfficial)
Каков штраф за незаконную торговлю
С сегодняшнего дня в столице ужесточен контроль законности продажи хвойных деревьев.
Если инспекторы по благоустройству обнаружат незаконную торговлю, то вносят предписание и составят админпротокол на нарушителей. Сумма штрафа за нарушение Правил благоустройства Киева по ст. 152 КУоАП составляет от 340 до 1700 грн
Также в Киеве продолжается кампания по сохранению хвойных растений в предновогодний период. За каждое незаконно срубленное дерево правонарушителю придется заплатить штраф в зависимости от размера дерева:
- в лесах - от 599 до 2 709 грн;
- в пределах города и других населенных пунктов - от 1152 до 1852 грн;
- в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда - от 908 до 4 132 грн.
В Киеве заработали ярмарки по продаже натуральных хвойных деревьев (t.me/KyivCityOfficial)