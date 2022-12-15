У Києві запрацювали ярмарки з продажу новорічних ялинок: які ціни та де можна купити

Які ціни

За даними Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, орієнтовна ціна на хвойні дерева становитиме:

Сосна (походження Україна) - від 150 гривень за погонний метр;

(походження Україна) - від 150 гривень за погонний метр; Ялинка (походження Україна) - від 200 гривень за погонний метр.

Дерева цьогоріч привезуть із лісових господарств Волинської, Івано-Франківської, Хмельницької та Чернігівської областей.

Всі натуральні ялинки мають бути чиповані або мати бирку (самоклейну етикетку) з усією інформацією про походження хвойного дерева.

Де можна купити ялинку

Загалом ярмарків буде 122, у кожному районі столиці.

Голосіївський район

перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича

вул. Самійла Кішки, 5 (вул. Конєва, 5)

вул. Степана Рудницького, 6А (Академіка Вільямса, 6А)

вул. Ізюмська, 1

вул. вул. Васильківська, 11/11

Васильківська, 8

пров. Руслана Лужевського, 1

вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу Теремки-2)

вул. Метрологічна, 19

вул. Академіка Заболотного, 48-А (навпроти торгового майданчика "Феофанія")

Дарницький район

вул. Архітектора Вербицького, 16

вул. Архітектора Вербицького, 28А30

вул. Бориса Гмирі, 1

вул. Бориса Гмирі, 8

вул. Братства Тарасівців, 9 (вул. Декабристів, 9)

вул. Єлизавети Чавдар, 1

вул. Єлизавети Чавдар, 2

вул. Єлизавети Чавдар, 13

вул. Здолбунівська, 2

вул. Михайла Драгоманова, 1

вул. Михайла Драгоманова, 14

вул. Олени Бджілки, 2

вул. Олександра Мишуги, 2

вул. Олександра Мишуги, 4

вул. Михайла Гришка, 8

вул. Срібнокільська, 5

вул. Срібнокільська, 5Б

вул. Срібнокільська, 13

вул. Ялтинська, 5А

вул. Ялтинська, 5-Б (заїзд з просп. П. Григоренка на просп. Бажана – метро Позняки)

Дніпровська набережна (біля ТЦ "Новус")

перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської

перетин вул. Ганни Ахматової та просп. Петра Григоренка

перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької)

перетин вулиць Урловської та Ганни Ахматової

просп. Петра Григоренка, 9

просп. Петра Григоренка, 26

просп. Петра Григоренка, 32Д

просп. Петра Григоренка, 43

Харківське шосе, 49

Харківське шосе, 57

Харківське шосе, 144

вул. Княжий Затон, 10

вул. Тростянецька, 4/2

вул. Ганни Ахматової, 49

Деснянський район

вул. Теодора Драйзера, 2

вул. Теодора Драйзера, 8

просп. Червоної Калини, 2 (просп. Володимира Маяковського, 2)

просп. Червоної Калини, 6 (просп. Володимира Маяковського, 6)

просп. Червоної Калини, 15 (просп. Володимира Маяковського, 15)

просп. Червоної Калини, 26 (просп. Володимира Маяковського, 26)

просп. Червоної Калини, 40 (просп. Володимира Маяковського, 40)

просп. Червоної Калини, 44 (просп. Володимира Маяковського, 44)

просп. Червоної Калини, 42 (просп. Володимира Маяковського, 42

просп. Червоної Калини, 60/10 (просп. Володимира Маяковського, 60/10)

просп. Червоної Калини, 75/2 (просп. Володимира Маяковського, 75/2)

просп. Червоної Калини, 97 (просп. Володимира Маяковського, 97)

вул. Шолом Алейхема, 17

вул. Шолом Алейхема, 10А

вул. Миропільська, 2

вул. Милославська, 10А

вул. Електротехнічна, 2

вул. Електротехнічна, 4

вул. Електротехнічна, 6

вул. Електротехнічна, 8

вул. Радунська, 3

вул. Оноре де Бальзака, 60

вул. Оноре де Бальзака, 94

вул. Радунська, 26/1

просп. Лісовий, 16

просп. Лісовий, 28/41

просп. Лісовий, 39

вул. Мілютенка, 34

вул. Миропільська, 2

вул. Миколи Закревського, 61/2

ст. м. Лісова

ст. м. Чернігівська

вул. Каштанова, 7

вул. Теодора Драйзера, 4

вул. Теодора Драйзера, 21

Дніпровський район

бульв. Ігоря Шамо, 2/7

вул. Андрія Малишка, 4А

вул. Івана Миколайчука, 9

вул. Миропільська, 25

вул. Митрополита Андрія Шептицького, ½

вул. Празька, 1/35

вул. Райдужна, 4

вул. Регенераторна, 5В

вул. Юрія Шумського, 1

просп. Павла Тичини, 7

просп. Соборності, 2/1

просп. Соборності, 4

перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо

перетин вулиць Сулеймана Стальського та Курнатовського

перетин вулиць Івана Микитенка та Курнатовського

Оболонський район

вул. Вишгородська, 44

вул. Героїв Дніпра, 30

вул. Героїв Дніпра, 32

вул. Героїв Дніпра, 41

вул. Івана Івашкевича, 6/8А

вул. Олександра Архипенка, 6А

площа Оболонська, 6 (локація №1)

площа Оболонська, 6 (локація №2)

просп. Володимира Івасюка, 27 (просп. Героїв Сталінграда, 27)

просп. Володимира Івасюка, 46 (просп. Героїв Сталінграда, 46)

просп. Мінський, 2

просп. Оболонський, 1Б

просп. Оболонський, 52

вул. Дніпроводська, 1

площа Петропавлівська, 2

вул. Міська, 2 (Пуща Водиця)

вул. Івана Івашкевича, 5

вул. Автозаводська, 99/4

вул. Юрія Кондратюка, 2

просп. Маршала Рокосовського, ¾.

Печерський район

бул. Дружби Народів, 25

бул. Дружби Народів, 30/1

вул. Велика Васильківська, 107

Подільський район

вул. Верхній Вал, 16 (локація №1)

вул. Верхній Вал, 16 (локація №2)

вул. Верхній Вал, 16 (локація №3)

вул. Вишгородська, 21/6

вул. Вишгородська, 45 (біля магазину "Варус")

вул. Івана Виговського, 18

вул. Світлицького, 30/20

просп. Василя Порика, 2

просп. Василя Порика, 5

вул. Наталії Ужвій, 12

просп. Правди, 45

просп. Правди, 58 (ТЦ "Орнамент")

просп. Правди, 66 (локація №1)

просп. Правди, 66 (локація №2)

просп. Свободи, 2

просп. Георгія Гонгадзе, 20

вул. Кирилівська, 122

просп. Правди, 47

просп. Правди, 12-А (біля магазину АТБ)

вул. Світлицького,23

вул. Тираспольська, 49

вул. Межигірська – кут вул. Верхній Вал

вул. Сергія Данченка, 1

просп. Василя Порика, 13

просп. Свободи, 28

Святошинський район

бул. Кольцова, 13

вул. Зодчих, 46

вул. Зодчих, 58/2

вул. Зодчих, 62

вул. Ірпінська, 76-80

вул. Сім'ї Стешенка, 7

Солом'янський район

вул. Митрополита Василя Липківського, 3

бул. Чоколівський, 20

бул. Чоколівський, 19-21

просп. Повітрофлотський, 18/2

вул. Солом'янська, 39

Шевченківський район

вул. Данила Щербаківського, 56

кут вулиць Ігоря Турчина та Академіка Туполєва

вул. Парково-Сирецька, 10

У Києві запрацювали ярмарки із продажу натуральних хвойних дерев (t.me/KyivCityOfficial)

Який штраф за незаконну торгівлю

Відсьогодні у столиці посилено контроль законності продажу хвойних дерев.

Якщо інспектори з благоустрою виявлять незаконну торгівлю, то вносять припис та складуть адмінпротокол на порушників. Сума штрафу за порушення Правил благоустрою міста Києва за ст. 152 КУпАП складає від 340 до 1700 грн

Також у Києві триває кампанія для збереження хвойних рослин у передноворічний період. За кожне незаконно зрубане дерево правопорушнику доведеться сплатити штраф залежно від розміру дерева:

у лісах - від 599 до 2 709 грн;

у межах міста та інших населених пунктів - від 1152 до 1852 грн;

у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду - від 908 до 4 132 грн.

У Києві запрацювали ярмарки із продажу натуральних хвойних дерев (t.me/KyivCityOfficial)