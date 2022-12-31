Олег Скрипка устроил внезапный концерт на ж/д вокзале в Киеве (фото, видео)

На железнодорожном вокзале Киева 30 декабря выступила группа Вопли Видоплясова и ее фронтмен Олег Скрипка. Выступление проходило в вестибюле вокзала. На нем были пассажиры, ожидающие поезда, а также фанаты коллектива, специально приехавшие на концерт.

Как прошел концерт Олега Скрипки

Концерт проходил абсолютно бесплатно для зрителей. По словам Скрипки, эта идея возникла для поднятия боевого духа украинцев перед новогодними праздниками.

"Ни в коем случае не нужно останавливать музыку. Чтобы музыка звучала и помогала нам поднимать дух, чтобы люди не забывали донатить, помогать армии, переселенцам, тем, кто в госпиталях и всем нуждающимся в помощи", - сказал музыкант.

Отметим, что на мини-празднике прозвучали колядки, военные песни, авторские треки музкантов.

Олег Скрипка дал концерт на вокзале Киева (фото: suspilne.media)

Отметим, что люди на вокзале с удовольствием восприняли такую инициативу музыкантов. Несмотря на войну, культура должна существовать.

Смотрите на видео, как тепло люди встречали артистов.