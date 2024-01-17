В Киеве закрылось легендарное кафе в автобусе из Лондона, где был Борис Джонсон и Зеленский

Какая причина

Оказалось, что заведение закрыли, потому что столичные власти не продлили с собственниками договор аренды земли.

Красный двухэтажный автобус из Лондона практически 25 лет простоял на улице архитектора Городецкого, 8. С 2018 года здесь заработала кофейня LennyBus.

Там пил кофе сам Борис Джонсон во время визита в Украину. Также там проводились яркие фотосессии.

Этот автобус, ставший визитной карточкой столицы, появился в нашем городе в далеком 1999 году, когда киевский архитектор Леонид Жариков привез его из Великобритании.

Известно, что в 2006 году в автобусе открыли театральную кассу, а в 2007 году Леонид Жариков умер. Автобус достался его жене Оксане и до 2016 года там работали кассы, которые затем закрылись.

Целый год автобус простоял без дела, а в апреле 2017 года на OLX появилось объявление о том, что автобус сдается в аренду.

Борис Джонсон в кафе LennyBus (фото: facebook.com/lenny.bus)

Как появилось кофейня

Объявление об аренде красного автобуса увидела саундпродюсер Валерия, решившая открыть здесь атмосферное кафе. Девушка назвала свое заведение в честь Леонида Жарикова, которое так и не смогло при жизни осуществить свою мечту и открыть кафе.

Чтобы открыть заведение, потребовался целый год на получение разрешений.

Здесь продавали кофе и разные десерты, а также бесплатно выдавали туристические карты, поскольку автобус был официальной информационной точкой для туристов.

Что будет с автобусом после закрытия кофейни

По словам владельцев, городские власти не продлили с ними договор аренды земли. Теперь для автобуса будут искать новое место, а само заведение уже закрыли.

Какое-то время автобус еще простоит на улице Городецкого, однако со временем его переместят на новую локацию.

В частности, планируется отремонтировать и покрасить автобус, а также обязательно откроется кофейня для посетителей в другом месте Киева.

"Не прощаюсь, а говорю до свидания. Спасибо, что приходили ко мне на Городецкого эти 24 года. Эх, 10 месяцев до 25-ти не достоял", - говорится в сообщении.

Кофейня LennyBus (фото: facebook.com/lenny.bus)